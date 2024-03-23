今日必看8分鐘｜深水埗的士私家車相撞起火｜凱特王妃拍片認患癌

深水埗的士撞私家車後起火 兩車共4人受傷送院

今日（23日）凌晨近3時，一輛的士於深水埗福華街及黃竹街交界，與一輛私家車相撞後車頭起火。救援人員到場時，的士車頭冒煙着火，消防員隨即開喉射水。37歲姓黃的士司機，頭暈作嘔，頸受傷；38歲姓陳女乘客膝蓋受傷；而49歲姓周私家車男司機及43歲姓林女乘客亦頭頸及手受傷，4人相繼送往明愛醫院治理。

天眼直擊｜粉錦公路疑非法賽車 超速撞死狗 68歲男涉三罪被捕

警方周三（20日）晚上約8時許接獲一名35歲男子報案，指懷疑其狗隻被車撞死。據悉當日凌晨約2時有多輛私家車懷疑在粉錦公路近橫台山散村非法賽車，高速行駛，其間疑撞到狗隻後不顧而去，狗隻其後證實死亡。經調查後，警方昨（22日）拘捕一名68歲姓余男子涉嫌「危險駕駛」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。該名男子現正被扣留調查。

屯門公路貨車無故停路中 駕駛者報案揭司機涉藏毒檢K仔

今日（23日）上午8時半左右，一輛5.5噸貨車沿屯門公路出九龍，駛至深井支路時突然停在路邊，有駕駛人士懷疑貨車壞車遂報警。警方新界南交通部到場，察覺司機精神恍惚，於是指示他將車輛駛到嘉頓麵包廠外一個避車處進一步搜查車輛，結果發現發現其貨車的行車證過期，並在車內檢獲約有12包、約重17克懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約9,000元。

葵涌葵聯邨單位起火 疏散近百人 住戶帶同寵物逃生

今日（23日）上午8時49分，葵涌葵聯邨聯喜樓有單位閉門失火。消防接報派出一喉一煙帽隊灌救，約13分鐘後將火救熄。其間約100名居民自行疏散落樓，部份人到附近的葵盛遊樂場暫避。火警中無人受傷，初步懷疑是電器短路所致，起火原因沒有可疑。有同層住戶表示，濃煙由火警單位湧出，充斥走廊，他曾到該單位拍門，但無人回應。

尖沙咀內地漢沿星光大道奔跑 摸女途人屁股 警拘一男 身有酒氣

今日（22日）晚上10時許，警方接獲途人報案，指在尖沙咀梳士巴利道18號對開星光大道，發現一名男子高速奔跑，其間不停騷擾多名途人，摸他們屁股。警方到場經調查，拘捕一名姓蔡的內地男子（36歲），他涉嫌在上址非禮一名26歲女子，事主同行友人立即截停蔡男及報警。蔡男最終被帶往尖沙咀警署扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。

凱特王妃拍片承認患癌 鼓勵同病相憐患者並不孤單

英國威爾斯王妃凱特（Catherine，Princess of Wales）在今年初接受手術後，其健康狀況一直引起外界猜測。凱特3月22日公開一段講話短片，稱自己1月接受手術後進行檢查，證實患上癌症，現正接受預防性的化療。

東九文化中心LED花海｜被嘲似靈堂後改良 新設計曝光增橙紅玫瑰

東九文化中心的LED花海於本周三（20日）曝光後，隨即引起社會熱議，全因白日下滿滿的「白玫瑰」被網民嘲作靈堂。觀塘民政事務處日前（21日）表示會適度調整設計，原定下周二（26日）舉行的亮燈儀式或延期舉行。不過花海新設計今日（23日）已曝光，《香港01》現場所見，除了保留部分原有的白玫瑰外，部份白花疑似被噴上橙色及粉紅色。

牛池灣清水灣道Audi自炒撞交通燈 司機乘客逃去 警召緝毒犬到場

牛池灣今午（23日）發生車禍。下午約1時54分，一輛Audi私家車在清水灣道近牛池灣街市上斜位置懷疑失控「自炒」，撞毀兩支交通燈及一個交通標誌牌，多名途人見狀報案，當中有人報稱目擊年約30多歲男司機及女乘客棄車，往彩雲邨方向逃去。警方到場調查事故起因，並召緝毒犬到場搜車，初步未發現有毒品，警方其後將涉事車輛拖至九龍灣汽車扣留中心作進一步調查。現場所見，涉事私家車撞向路中分隔石壆的交通燈，燈柱彎曲，燈號散落一地；私家車車頭損毀，泵把甩脫，並懷疑有漏油，警方其後在路面鋪上木糠處理。

垃圾徵費先行先試｜滿樂大廈上榜 有潔癖居民嘆衞生與環保難並存

垃圾徵費生效日期推遲至8月，下月1日起先有14個政處所實施「先行先試」安排，包括兩幢公營房屋、荃灣滿樂大廈安寧樓及柴灣翠邨，期間，政府會向試點免費提供指定袋及標籤。在滿樂大廈安寧樓，大部份居民下午仍未收到「先行」消息，有稱有潔癖居民慨嘆「要衞生就冇環保，要環保就無衞生。」不過，亦有居民表示反正遲早都要垃圾徵費，對「先行」無特別感覺，「始終都係要用膠袋裝垃圾。」

好人好事｜拐杖婦追燈過馬路困車陣 暖男扶返行人路獲激讚

老婦過路困車陣，鐵漢攙扶真男人！今日（22日）網上流傳一段影片，可見一名拐杖婆婆步履蹣跚在旺角追燈過馬路，不消一刻「綠公仔」變「紅公仔」，車來車往，老婦呆站馬路中央進退兩難，險象環生。幸一名熱心送貨男立即伸手施援，搭膊攙扶將老婦帶返行人路，化危為安。暖男事後上載片段至社交平台，呼籲社會多關心行動不便的老人家，「竟然冇一個人走去幫手勸退！所以我睇唔過眼就走過去！」鐵漢柔情一面盡獲網民激讚。