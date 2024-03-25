新加坡研究：建築塗隔熱漆　行人體感溫度可降1.5°C

全球暖化導致天氣愈發酷熱，建築漆上隔熱塗料後，可更高效反射太陽熱量，行人走在城市街道上的體感溫度下降攝氏1.5度，建築內的溫度也更低，可減少冷氣的使用，節能省電。



城市裏的一座座高樓以及繁忙的街道都屬高蓄熱體，持續發出大量熱能，加上城市設計往往缺乏綠地，種種因素造成城市熱島效應（Urban Heat Island Effect）。

尤其是兩座建築之間的街道，或稱「街道峽谷」（street canyons），不僅含有高熱能，兩邊的建築也阻擋風向使得空氣不流通，讓「峽谷」裏更加悶熱。

為緩解城市熱島效應，在建築和街道表面漆上隔熱塗料（cool paint）是公認的方案之一。這種塗料含有反射太陽熱量的添加劑，有助減少不同表面所吸收和散發的熱量。

新加坡南洋理工大學2024年3月25日新聞稿截圖。（南洋理工大學網站）

南洋理工大學研究團隊早前在新加坡西部的工業區，為指定建築漆上隔熱塗料，並採集空氣流動性、表面和空氣溫度、濕度和輻射等環境數據，以了解隔熱塗料降低城市熱量的效果。

研究發現，在沒有漆上隔熱塗料的情況下，建築頂層表面的溫度可升至73.2度、道路可攀至53.1度、牆面則可達34.5度。

不同表面漆上隔熱塗料後，能更高效反射太陽熱能，所吸收的熱能較低。建築頂層表面、道路和牆面在下午時分的顯熱峰值（peak sensible heat）分別降低約40％、23％和5％；個別表面的最高溫度也都下跌，分別為48.7度、44度，以及28.7度。

整體而言，漆上隔熱塗料的建築，所散發的熱量下跌高達30％，可使建築周圍氣溫降低達2攝氏度，行人走在街道上可感受到環境溫度低了約1.5攝氏度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

