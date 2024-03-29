紅麴｜小林製藥自拆百年老店金漆招牌？日本產品安全神話怎重寫

提起「小林製藥」這個名字，大家或即時聯想到退熱貼，而這間公司最近就因為其產品成為新聞話題，更可能撼動外界對日本產品的信心。



小林製藥日前宣布自主回收三款保健品，指有多人懷疑服用這些保健品之後，腎臟出現問題。事件曝光後，就傳出至少106人因為服用有關產品而需要入院的消息，當中4人喪生。

這三款產品的共同點都是使用紅麴作為原料，根據小林製藥發表的資料，最先在今年1、2月期間開始出現疑似個案，當時公司接獲醫生及患者的報告，掌握6人的病例。

該公司在2月5日舉行會議，要求內部調查原因，其後判斷受影響人士都是使用同一批原料。到了3月16日，公司證實其中一部分產品的原料可能混入「未知成分」，於是成立緊急對策部門應對，並在22日會見傳媒公開事件。

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小林製藥回收的不只是三款產品：「紅麴膽固醇HELP」（紅麹コレステヘルプ）、「ナイシヘルプ＋コレステロール」及「ナットウキナーゼさらさら粒GOLD」，更包括向其他企業供應的紅麴原料。而多家食品製造商亦紛紛自主回收使用來自小林製藥的紅麴原料產品，包括酒類、味噌、保健品、甚至是肉包等數十款產品。

小林製藥在28日舉行股東大會，社長小林章浩證實再多2人懷疑服用有關保健品後喪生，令死亡人數增至4人。有股東表示，即使社長使出「眼淚攻勢」道歉，這場股東大會變成批評公司管理不善的發洩場地。

受到事件影響，小林製藥在22日至28日期間的股價重挫大約20%，跌至4900日圓左右水平，比2020年12月的超過1.2萬日圓的歷史高位差一大截。公司除了面對市值持續蒸發，亦要負擔自主及向客戶回收產品的18億日圓費用，以及向服用有關保健品導致喪生或入院人士賠償額將不計其數，意味該公司將來面對巨額經濟負擔。

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小林製藥成立於1919年，在長達105年的歷史中，甚少傳出負面新聞，但今次紅麴事件震驚全日本以至國際社會，而且牽連的範圍甚廣，日本政府雖已下令要求盡快找出事件起因，惟生產有關產品的廠房已關閉，部份原材料或消失，意味真相或永遠成謎，亦令小林製藥可能更難挽回聲譽。

除了小林製藥，DHC、Fancl的保健品都有使用紅麴，這兩家公司迅速向消費者大派定心丸，強調原料與小林製藥的不同，呼籲大家可以繼續放心使用。不過有日本網民認為，在小林製藥找出「未知成分」前，其他公司都可能發生同樣情況，因此無法完全放心；亦有意見指，事件令自己重新認識補健品的意義，覺得適當運動及健康飲食更加重要，以及在購買與進食補健品前應更小心，應先諮詢醫生意見。

這次紅麴危機或可能令當地民眾對保健品暫時卻步，但正如剛才提到，受影響的產品不限於保健品，其他產品都可能防不勝防，因此各企業，不論是日本還是海外，在產品的品質把關方式上將須更加嚴格和透明，避免同類事件再次發生。