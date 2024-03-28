紅麴｜小林製藥涉案廠房已搬遷惹疑　部份原料消失　調查難度倍增

日本累計4人服用小林製藥紅麴保健食品後身亡，仍有106人因腎臟疾病住院。



目前已知逾170家業者受到波及，紛紛停售並回收產品，但相關調查恐怕面臨困境，原因之一是生產問題紅麴的大阪工廠已經搬遷，無法進行檢查。

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綜合朝日電視台及MBS等日媒，大阪市當局表示，由於被指危害健康的紅麴原料工廠已於去年12月搬遷，無法入內檢查。

雖然廠房還在，但內部設備等已完全轉移至和歌山的工廠，因此很難確認出問題的紅麴製造當時衛生狀況，導致相關調查困難重重。

大阪市健康推進部保健主管亀本啓子說明：「生產紅麴的工廠已經停止運作，被認為最有可能造成健康問題的部份原料已經消失，這是非常令人遺憾的部份。」官員也坦言：「要是大阪工廠還在運轉，我們就會馬上進去了。」

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此前，小林製藥曾稱可能是紅麴中「未知成分」致病，但似乎並非新型物質導致。

內閣官房長官林芳正解釋，小林製藥使用的「未知物質」一詞，指的是生產過程中沒有預期的物質，並不代表產生世界上從未發現的物質。

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