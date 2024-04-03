台灣地震｜日本最新：沖繩那霸宮古島石垣島機場重開　核電站無恙

日本與台灣連環地震，外界關注作為旅遊熱點的沖繩情的況。那霸機場所有航班暫停升降，大批旅客滯留機場。日本氣象廳向沖繩縣宮古島・八重山地區及沖繩本島地區發布海嘯警報，在當地時間早上10時40分，這些地區已切換為海嘯注意報。海嘯注意報在當地時間中午12時解除。



日本氣象廳其後解除面向宮古島、沖繩本島等地發布的海嘯警報。隨着警報解除，一度關閉的那霸機場、宮古島機場和石垣島機場已重新開放。不過，此前不少航班被取消或轉降鹿兒島等其他地方。

日本氣象廳3日上午發布預警稱海嘯將多次抵達宮古島、沖繩本島等地，呼籲居民遠離海邊並迅速轉移到高處。

日本內閣官房長官林芳正說，目前沒有收到有關人命傷亡、財產損失的報告。

日本核管理機構官員說，受台灣地震和海嘯影響地區的核電站，存在放射性物質外泄的風險。

台灣花蓮4月3日早上發生強烈地震，日本向沖繩等地發出海嘯警報。沖繩那霸機場有大批旅客滯留。（NHK截圖）

那霸機場升降一度取消，加上當地人多以開車疏散，導致道路交通擠塞，各地區也受到影響。

受影響部份航班改飛鹿兒島及宮崎機場。成田機場表示，有3個已出發航班被迫折返。

截至當地時間上午10時30分，地方政府向放送局等發送的「L警報」等避難訊息顯示，沖繩縣本部町已對本部町的低地區域及宜野座村海岸附近全域發出「緊急安全確保」警戒。

當局警告人們速離海岸河川，前往高處避難。沖繩那霸機場由於接近海岸，當局發布海嘯警報後，大批民眾到機場3樓避難，後來更因人太多，需將部份人安置到國際線。

▼那霸機場辦公室宣布，自當地時間上午9時25分起暫停商用飛機的起升降。當局本來要求人們到那霸機場3樓避難，但因人多擠迫，部份人被要求轉移至國際線避難。這是當地時間上午10時15分左右的情形：

▼當地媒體拍得沖繩那霸機場禁止航班升降安排解除後，大批旅客在櫃台前聚集：

日本放送協會（NHK）稱高達3米的海嘯預計將於格林威治標準時間上午1時左右抵達日本沖繩西南部海岸，0.3米海嘯襲擊日本西南部與那國島。

日本氣象廳指今次地震規模為7.5級，其後上調至7.7級，同時向沖繩本島地區、宮古島·八重山地區發布海嘯警報，與那國島在當地時間3日早上9時18分左右錄得30厘米高的海嘯。

日本放送協會（NHK）報道，當局就以下地區發布避難指示：

宜野座村全域；嘉手納町海岸線與河川附近全域；沖繩市東部地區14645戶、32881人；今歸仁村沿海地區；北中城村全域；中城村全域；栗國村海濱地區151戶、224人；與那原町；伊是名村全域495戶、877人；北谷町全域；宇流麻市沿岸區域；西原町全域；名護市全域；竹富町全域；金武町海岸附近全域；浦添市全域；國頭村全域；系滿市沿岸地區全域18304戶、40567人；恩納村全域；大宜味村全域；渡嘉敷村全域391戶、645人；宜野灣市海嘯災害警戒區域；讀谷村沿海地區8410戶、2萬人；南城市19830戶、46488人。

地方政府呼籲，請盡速遠離海岸及河川，前往高處等進行避難。

海上保安廳對石垣港等發出避難勸告。第11管區海上保安本部上午9時1分設置管區本部對策本部。對石垣港、平良港、那霸港、金武中城港、運天渡久地港發出避難勸告。

位於那霸港灣合同廳舍的第11管區海上保安本部稱，上午9時30分，附近居民超過400人於此進行避難。

目前尚未收到災害情報，巡視船及飛機將持續進行警戒。