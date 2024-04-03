台灣地震｜震源深度15.5公里屬極淺地震　為何越淺破壞力越大？

台灣中央氣象署表示，台灣東部海域今日（3 日）上午 7 時 58分發生7.2級地震，震源深度為15.5公里，屬於極淺層地震。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強感；其中，台北地區的震感持續一分多鐘。台灣氣象署地震中心表示，這是為自1999年台灣「921大地震」後最大的地震規模。



菲律賓海板塊的交界處

台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊的交界處。兩個板塊的相互擠壓形成了許多斷層，帶來頻繁的地震活動。據《國家地理》雜誌，台灣每年平均約有18,500次的大小地震。台灣經濟部2012年中央地質調查顯示，台灣有33條活動斷層和4條存疑性斷層。

事實上，從1500萬年前開始，菲律賓海板塊就不斷地朝西北方向移動，如今仍以每年7至8厘米的速度，向着歐亞板塊邁進。在台灣的東北方，菲律賓海板塊的西緣沿着琉球海溝俯衝到歐亞板塊之下，形成一道向西北傾斜的隱沒帶。根據台灣氣象署地震測報中心主任吳健富指，此次地震的震中便在菲律賽海板塊隱沒處，由於這個地區能量累積快速，未來3、4天可能會有規模6.5以上至7.0級的餘震。

4月3日，台灣東海岸在發生地震期間，一楝建築物有碎片從高處掉落。(Reuters)

淺層地震危害性最大？

地震的震源指地表以下的斷層發生錯動的起始點，正是這種錯動引發了地震。而由震源垂直投射到地表、位於震源正上方的位置則被稱為震中。

根據台灣中央氣象局，地震的震源可能在地殼表面至地下700公里的深度範圍，根據不同深度可分為四類：震源深度在0至30公里者稱為「極淺地震」；在30至70公里者稱為「淺層地震」；在70至300公里者稱為「中層地震」；在300至700公里之地震為「深層地震」。

一般來說，在同一個地震規模下，震源深度越淺，地震的破壞性越大。這是因為當震源距離地面越近時，地震能量傳送時間就越短，抵達地面時能量衰減越少，因此地面搖晃也更劇烈；反之，震源距離地面越遠，能量傳送的時間長、衰減較多，破壞性小。

此次地震震源深度為15.5公里，屬於極淺地震。台灣1999年發生的「921大地震」震級達7.3，震源深度僅為8公里，震中則在台灣中部山區，因此造成災情慘重。是故，今次地震的影響力不容小覷。

7級地震能量近似16顆原子彈

此次地震震級為7.2（台灣稱芮氏規模），在距離震中100公里處，地震儀記錄到最大水平位移為1微米的地震震級為0，由此演算出地震規模。根據台灣中央氣象局，一場7.0級地震所釋放的能量相當於476,879噸TNT，若以每顆原子彈爆炸能量相當於3萬頓TNT計算，其能量與15.9顆廣島原子彈相當。