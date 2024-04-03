馮德萊恩涉貪腐陷「輝瑞門」　歐洲檢察官辦公室調查

《政治報》歐洲版（Politico）4月1日報道，比利時列日市（Liege）檢察官辦公室發言人透露，歐洲檢察官辦公室已經接手了對歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）「輝瑞門」（Pfizergate）事件的調查，這起案件可能涉及「干擾公共職能、破壞短訊、腐敗和利益衝突」等罪名，但目前還沒有人受到指控。



這項調查涉及歐盟在2021年與美國輝瑞公司（Pfizer）談判達成的新冠疫苗交易。根據合同規定，歐盟要在2023年底前購買9億劑輝瑞疫苗，然後可選擇額外購買9億劑。由於這筆交易是在新冠疫情最嚴重的時期完成的，最初被視為馮德萊恩的一次「勝利」。

2024年2月24日歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）抵達烏克蘭基輔，表達歐盟對基輔的支持。圖為馮德萊恩在其社交媒體X賬號上發布的照片。（Reuters）

但美國《紐約時報》後來曝光稱，在歐盟與輝瑞公司商定交易條款時，馮德萊恩私下通過短訊與輝瑞行政總裁（CEO）布拉（Albert Bourla）進行了交流。《政治報》指出，因歐盟購買的疫苗數量遠遠超出所需，這筆交易的細節逐漸引起公眾關注。

報道稱，馮德萊恩與布拉的短訊交流被稱為「輝瑞門」事件。一些透明運動人士和反對派試圖向歐盟委員會施加壓力，要求討論這筆交易，但馮德萊恩始終迴避這一問題，並拒絕公布與輝瑞CEO的短訊內容。

去年，比利時活動人士巴爾丹（Frédéric Baldan）在列日市提出刑事訴訟，聲稱馮德萊恩在疫苗交易中的行為涉及「干擾公共職能、破壞短訊、腐敗和利益衝突」，這促使比利時司法部門啟動了對「輝瑞門」事件的調查。

列日市檢察官辦公室發言人日前透露，歐洲檢察官辦公室已在幾個月前接手對馮德萊恩的調查，但目前還沒有人受到指控。《政治報》指出，歐洲檢察官辦公室負責對歐盟金融犯罪的調查，理論上可以直接從歐盟委員會辦公室或歐盟成員國獲取手機和其他相關材料。

歐洲檢察官辦公室的介入，可能導致馮德萊恩在輝瑞疫苗交易中扮演的角色受到進一步審查，或將對馮德萊恩尋求連任造成影響。歐洲議會將在2024年6月舉行選舉，重新任命歐盟高級官員。歐洲人民黨已於3月7日表示，將支持馮德萊恩競選連任歐盟委員會主席。

此外，《政治報》提到，巴爾丹發起的訴訟得到了波蘭和匈牙利的支持。消息人士稱，匈牙利政府也對馮德萊恩在輝瑞疫苗交易中發揮的作用提出了申訴，儘管匈牙利的申訴細節與巴爾丹有所不同，但核心內容是一致的。

波蘭政府發言人則證實，波蘭曾在去年11月提出了申訴，但在「親歐派」領導人圖斯克（Donald Tusk）於2023年12月就任波蘭總理後，「新政府正努力讓波蘭退出訴訟程序」。

採購新冠疫苗數量過多已經對歐盟造成了一定的經濟損失。《政治報》2023年12月報道稱，歐盟國家銷毀了至少2.15億劑新冠疫苗，這些疫苗價值超過40億歐元（約337億港元）。在歐盟國家的壓力下，歐盟委員會和輝瑞公司於去年5月修改了合同，減少了歐盟必須購買的疫苗數量，並將交貨期限推遲到2027年之前。

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