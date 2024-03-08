歐洲最大政黨表決通過　推舉馮德萊恩競逐連任歐盟委員會主席

撰文：蕭通
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歐洲議會最大黨、中右翼歐洲人民黨（EPP）3月7日表決通過，推舉歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）為候選人，助其爭取連任5年。馮德萊恩在489張選票中贏得400張，以81.79%得票率獲得提名。

馮德萊恩在羅馬尼亞（Romania）首都布加勒斯特（Bucharest）出席黨團大會時稱，為歐盟服務是一生光榮。她承諾致力於歐洲和平、繁榮和安全，增強歐洲的經濟競爭力。她又稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的盟友正在散佈仇恨，歐洲正遭受民粹主義者和煽動者前所未有的挑戰。

歐洲議會選舉6月舉行，歐盟27個成員國的領導人之後會提名歐盟委員會主席。按慣例，歐洲議會選舉中得票率最高的政黨，其候選人會獲得提名。

雖然歐盟內極右翼和民粹主義政黨增加，但民調顯示，在6月投票之前，歐洲人民黨仍保持明顯領先優勢。歐洲議會選舉將於今年6月6日至9日舉行。

65歲的馮德萊恩出生於比利時，父親曾在歐盟委員會工作。她是一名醫生，也是7個孩子的母親，曾擔任德國國防部長。作為歐盟委員會首位女性主席，她帶領歐盟應對新冠疫情、俄羅斯2022年入侵烏克蘭等危機，並見證了英國退出歐盟。

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