紅麴｜服用小林製藥保健品後「尿液成深棕色」　受害男：相當害怕

日本小林製藥生產的紅麴保健品疑似因含有高毒性物質「軟毛青黴酸」導致消費者食用後腎臟出現問題，迄今5人死亡、114人住院治療。一名受害男子就向《NHK》透露自己發病的過程，表示自己在服用小林製藥的問題紅麴保健品後，出現尿道發炎的情況。



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這名40多歲男子一開始是因為去年8月時因健檢發現膽固醇超標，在藥房的推薦下購入「紅麴膽固醇HELP」並依照指示每天服用三顆，但大約兩週後，他就發現自己的尿液變成了深棕色。

由於當時還不知道是因為「紅麴膽固醇HELP」的關係，男子還是繼續服用，之後又出現膀胱有刺痛感、排尿困難等症狀。

該男子原本就有慢性腎臟病，必須定期回診，就在9月份檢查時被發現尿道發炎進行手術治療，住院了一週。醫生當時也不知道發炎的原因，只說這和他的慢性病無關。

直到小林製藥的新聞爆出後，他才知道自己也成了受害者。

該男子表示，他已向小林製藥服務台通報，但由於他的產品包裝已丟棄，一開始對方還回覆沒有序號無法確認，隔了二日才又接到電話詢問病情和細節。「我沒想到紅麴保健食品會導致這種疾病，我也出現了嚴重的症狀，所以相當害怕。尤其是看到被害程度不斷擴散，這種未知的恐怖感真的只有吃過的人才懂。」

儘管小林製藥社長小林章浩已出面召開記者會謝罪，但外界仍質疑該公司為何拖延二個月時間才公開，許多受害消費者也感到相當不滿。

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