小林製藥紅麴風波持續發酵　確認「不明成份」卻遲遲不公布捱轟

日本小林製藥的紅麴保健食品安全問題持續發酵，雖然公司連番道歉，但處理危機手法一直遭人詬病，除了拖近2個月才公布回收產品外，公司也被指延遲公布產品驗出軟毛青黴酸的消息，反而由厚生勞動省最早宣布，小林製藥管理層再遭輿論炮轟。



雖然小林製藥管理層29日召開長達4小時半的記者會，但據《朝日新聞》指，是厚生勞動省29日下午發布消息，講述小林製藥在28日對政府部門的報告中確認產品驗出的「不明成份」為軟毛青黴酸。

據報道指，小林製藥早在25日深夜獲知結果，證實是軟毛青黴酸。

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在29日的記者會上，小林製藥社長小林章浩回應批評時表達歉意，解釋指「原因尚未查明，也沒有足夠資訊來作出召回產品的決定。」

日本時事通訊社指，雖然小林製藥強調是按照內部準則回應，但被批評不尊重消費者，另一方面日本政府也正在審視這一問題，內閣官房長官林芳正26日在新聞發布會回應針對小林製藥的批評時，稱「確實令人遺憾」，28日的股東大會上，也有股東不滿公司的回應「來得太晚」。

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除了有關延遲公布的批評外，小林製藥也被指回收慢，社長小林章浩早前承認，他2月6日收到疑有問題的報告後，就作好產品回收的準備，但最終拖了近2個月才對外公布，遭外界批評。小林章浩2月6日拿到相關報告，結果小林製藥遲至本月22日才宣布回收，間隔超過1個半月。

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