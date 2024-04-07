20歲瑞典美女戀上索馬里難民 懷孕7個月卻遭男友「榮譽勒死」
撰文：TVBS新聞網
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瑞典去年4月發生一宗震驚當地輿論的雙屍命案，根據外媒報道，一名年僅20歲的混血女子莎加（Saga Forsgren Elneborg），被母親發現脖子纏繞電話線，在懷有7個月身孕狀態下遭人勒死，經過當地警方調查後，發現莎加22歲的男友、來自索馬里的穆斯林難民伊布拉信（Mohamedamin Abdirisek Ibrahim），就是行兇的兇手。
這段跨越宗教與種族的愛情，卻從女孩懷孕並對外公開後，開始產生極大轉變。莎加在得知自己懷孕後，隨即在個人社群上，與家人朋友分享喜訊，也貼出許多孕婦照片，但這個行為和舉動，卻讓來自索馬里的男友很不滿，他無法認同女方這個行為，甚至要莎加墮胎，可遭到女方拒絕，甚至反嗆男友、如不願負責她可以自行撫養小孩。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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當命案發生後不久，瑞典警察很快就抓到伊布拉信，並在調查後於起訴書中指出，伊布拉信並未告知家人女友懷孕，隨著一張張照片曝光，讓其遵守嚴格教義的家族無法接受，他自己最終決定用「榮譽處決」的手段，要讓自己重新被家族接受。但也因為這個行為，讓女友莎加和未出世的嬰兒喪命，自己也面臨殺人罪起訴。
但檢察官同時強調，目前並無證據能證明，其家族曾直接要求或下令，讓伊布拉信殺害這個懷孕的女友。
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