法國女市長正職是毒梟？　警搜寓所檢獲70公斤大麻

為應對近年日益猖獗的毒品問題，法國警方展開新一輪全國掃毒行動，警方在東部阿瓦隆（Avallon）的女市長家中搜出70公斤的大麻脂後，將她以及兩個兄弟逮捕。



檢察官菲利（Hugues de Phily） 4月7日告訴法媒，自2021年起擔任阿瓦隆市長兼地區議員的哈布薩維（Jamilah Habsaoui，暫譯）是警方突擊搜查的幾個目標之一。此前，市政府對這個東部城鎮的販毒活動進行了數週的調查。

圖為嫌疑人哈布薩維（Jamilah Habsaoui）（政府圖片）

檢察官指出，調查人員搜查了市長的住所、市政廳以及哈布薩維工作過的藥房，但他沒有透露在她家中發現的毒品數量。調查消息人士稱，已查獲70公斤大麻。

檢察官稱，警察逮捕了哈布薩維和她的兩個兄弟等七個人。他補充道，其他的調查人員檢獲983克可卡因、7000歐元（約5.6萬港元）現金和約20個金錠。

有法國媒體在社交媒體平台發文簡報警方檢獲情況

涉案單位是哈布薩維所有，位於阿瓦隆市的高級地段，平常由哈布薩維的父親和兄弟居住。哈布薩維的兄弟10年前曾因販毒定罪。

45歲的哈布薩維曾是社會黨黨員，她於2017年退黨。她擔任任阿瓦隆市長之前，是一名藥劑技術專業人士。哈布薩維正面臨刑事調查，檢方要確認她對於家中藏毒是否知情。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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