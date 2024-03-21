水原一平涉非法賭博遭解僱　大谷翔平疑被盜用450萬美元還債｜MLB

大谷翔平自爆婚訊後，再有震撼消息。這名日本棒球球星早前赴韓時公開妻子身份，周三（20日）在MLB首爾系列賽首度代表洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）上陣，大谷貢獻兩支安打，看台上的大谷太太田中真美子看得興奮，結果道奇以5：2擊敗聖地亞哥教士（San Diego Padres），新球季旗開得勝。

有關大谷翔平的新聞都十分正面，直至今早爆出，大谷身邊的翻譯兼好友水原一平，因為非法賭博而被道奇開除，美媒指這名大谷身邊的親密戰友曾經盜用至少450萬美元。



韓國女團aespa擔任今仗的開場嘉賓。（Getty Images）

MLB新季揭幕戰，有不少日本球星坐鎮的洛杉磯道奇及聖地亞哥教士在首爾上演揭幕戰，大谷翔平轉會後首度登場，加上同場對上同鄉達比修有的教士，令今仗更加矚目。

大谷翔平隨隊抵達韓國時，首度攜同妻子田中真美子公開露面，大谷太太今仗亦是座上客。穿上道奇球衣及戴上道奇帽子的田子真美子，與一般球迷無異，在看台上投入地觀戰。大谷在第8局轟出安打，助道奇將比數改寫至5：2，田中真美子看到丈夫協助球隊得分，忘我地高舉雙手慶祝笑開懷。

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大谷翔平妻子田中真美子在看台十分享受。（Getty Images）

當大谷翔平早前突爆婚訊後，一度未有表明妻子的身份，網民笑稱真命天女會否是他的親密戰友﹑擔任翻譯的水原一平，今早（21日）卻傳來震撼彈。美國《洛杉磯時報》﹑《ESPN》透露，水原一平涉嫌非法賭博，並指水原一平盜用大谷翔平的戶口至少450萬美元（約3510萬港元），道奇方面隨後發聲明，證實水原一平已被解僱。

《ESPN》周二在大谷翔平發言人安排下，與水原一平進行90分鐘的訪問，期間提及他曾經下注足球﹑NBA﹑NFL，強調沒有下注任何棒球賽事，「我完全知道規則是什麼，我從來沒有投注過棒球賽事」。美國接近40個州份體育博彩合法化，但加州依然是違法的，而水原一平一直以為投注是合法的，而水原更透露請求大谷翔平幫他還債。

「他（大谷翔平）當然感到不高興，他說他今次可以幫我，但我要保證下次不會再犯。大谷翔平從頭到尾都沒有參與過賭博，而且我不知道原來這是不合法的，我已經上了寶貴的一課，我從此以後不再接觸運動賭博。」

水原一平與大谷翔平在2018年開始合作。（路透社）

水原一平稱與這名莊家在2021年認識，其後開始賭波，坦言甚少贏錢，為了賺回輸掉的金錢而愈賭愈大，令他對賭博產生恐懼。水原表示，當大谷應承協助他還錢後，大谷利用自己的戶口向莊家匯款。大谷翔平此舉難免惹嫌疑，為何大谷都要這樣做，水原稱對方擔心他把錢再用來投注。《ESPN》翻查紀錄，發現去年9月及10月，莊家收到兩筆來自大谷翔平戶口各50萬美元的匯款。

《ESPN》曾聯絡該名莊家，對方的代表律師回應，該莊家未曾與大谷翔平見面或對話，而該名莊家的消息人士向《ESPN》透露，他們早已察覺大谷翔平的戶口匯款，但只要收到款項就沒有特別過問。

只要大谷翔平出現，身邊總有水原一平的身影。（路透社）

當《ESPN》準備周三刊登報道時，水原一平突然反口，稱大谷翔平不知道他有賭債，而大谷亦沒有匯款至莊家的戶口。大谷翔平的代表律師代發聲明，表示大谷在今次「鉅額盜竊」的受害者，而MLB方面暫不會向大谷作出調查。