與大谷翔平「生死與共」的專用翻譯水原一平　兩人如何走到今天？

水原一平疑盜用大谷翔平金錢還賭債一事震驚體育界，自大谷轉戰美國大聯盟（MLB）後，他一直擔任其專用翻譯，兩人之間密不可分的關係亦時常被廣泛報道。

大谷跟水原相識超過10年，日本媒體形容他們的關係是「二人三足」、美國媒體更稱他們是「生死與共的戰友」，因此今次水原一平被道奇解僱，大谷翔平也在Instagram上取消追蹤這名老拍檔，日本有網民慨嘆無法相信故事的結局居然是這樣。



前往美國後，大谷翔平（左）與水原一平（右）幾乎形影不離。（路透社）

大谷翔平轉戰MLB後，以其投打俱佳的「二刀流」震驚太平洋彼岸，更兩度全票獲選美聯年度最有價值球員。隨着他的出色表現，每天跟大谷「出雙入對」專用翻譯水原一平亦逐漸進入大眾視野。

2013年，大谷翔平從高中畢業進入日職球隊北海道火腿鬥士，水原一平亦在這年加入這支球隊，擔任外援翻譯，兩人因此相識。至2017年，大谷翔平轉戰美職，加入洛杉磯天使隊，水原一平也辭去火腿鬥士翻譯一職，陪伴大谷到美國成為他的專用翻譯。

大谷翔平在2017年離開日本轉戰美職，水原一平也在那個時候陪伴他前往美國。（大谷翔平Instagram）

美國體育雜誌《運動畫刊》 （Sports Illustrated），在2021年便曾闡述過水原一平作為專用翻譯員，對大谷翔平的重要性：上世紀60年代曾有3名日本球手前往美國，參加巨人隊的春訓，其中1人獲派至居美日本人聚居的地方下榻，另外2人則只被安排到沒有亞裔人口聚居的地方。

那個受到日本社區幫助的球手村上雅則，最終被巨人隊錄用，並成為史上首名在美國大聯盟登場的日本球手；另外兩人因表現不佳，只能回流日本，「語言障礙造成的挫敗感，體現在他於球場上的表現。」

水原一平的存在，很好地幫助大谷翔平適應美國當地生活。（大谷翔平Instagram）

助大谷翔平進軍美國的「地上最強翻譯」

《運動畫刊》形容這便是外國球員到美國征戰的縮影，「清晰的溝通預示着成功，反之便是失敗。」水原一平曾在2021年接受nippon.com訪問時表示，他最優先的職責，是為大谷翔平創造出一個他能專注地打棒球的環境。

這名翻譯員出生於北海道，9歲時隨父親移居美國，因此擁有流利的英文溝通能力。水原一平的翻譯及應變能力也常為網友稱讚，他不時將大谷的回答轉用更有體面的用語，有時則是更為幽默的答法，被稱為「地上最強翻譯」。

上月大谷突然被記者問到會否考慮加盟巨人隊時，水原立刻為他擋下：「這個問題不回答吧？」獲得許可後便跟記者表示只會回答關於比賽的問題，可見他不再單純只是大谷的「翻譯機」，角色幾乎等同他身邊的專屬新聞官。

「跟他見面較妻子更多」

水原曾表示，翻譯及說話其實只佔他工作的10%，實際上他還擔任大谷的個人助理、司機、甚至是練習夥伴：「我一年365日都跟他在一起，我認為這是自己跟其他翻譯員不同之處。我跟他相處的時間，比我跟妻子還多。」

2018至2019年間，大谷因傷長期缺陣，當時水原便常跟他玩手機遊戲《皇室戰爭》來放鬆心情；大谷還未考取駕駛執照前，水谷也會開車帶他到處遊玩，包括去環球影城，到郊區的日式烤肉店用餐等，「我們的關係雖然不是朋友，但很難用言語來形容。」

水原一平曾形容兩人的關係難以用言語形容，美國媒體也表示他「不只是一名翻譯」。（路透社）

對大谷忠心不貳

兩人最有名的共同奮戰事蹟，莫過於2021年MLB因勞資糾紛停擺。當時球季停擺，球員跟球隊員工不可私下聯繫，水原便辭去球隊翻譯一職，以專心輔助大谷，至99天後停擺結束，他才重新被天使隊聘請。

2020年疫情肆虐，球員的練習時間跟場所受到限制，當時水原曾跟大谷在停車場作傳接球練習，前者回憶道：「我認為我們當時都沒有感到不安。」他為大谷帶來的安心感，也得到旁人認同，當時天使隊的會所管理員曾表示，水原一平幫助了大谷翔平很多，因此後者的精神狀態一直很好。

獲選MLB新人王時，大谷翔平主動捉住並舉高水原一平的手腕合照。（天使隊X）

由密不可分到分道揚鑣

大谷在MLB獲選新人王時，曾主動舉起水原的手合照；2020年大谷再次經歷傷患及手術後，被問到有沒有人幫助他度過這段時期時，他的回答也是：「果然是一平先生呢。」水原一平今年39歲，較大谷年長10年，就像他身邊一個可靠的大哥哥。

正當大谷翔平事業正處巔峰，二人的關係卻走頭盡頭。今次水原一平涉嫌盜用大谷的金錢被道奇隊解僱，從2013年相識至今、關係密不可分的兩人，被迫分道揚鑣，相信大谷取消追蹤這名多年戰友的Instagram時，心裏也不好受。水原一平接受ESPN訪問時曾透露，他現時年薪約30萬至50萬美元。

上月被問到如何構築與水原之間的關係時，大谷開玩笑稱「我們之間只是商業關係，並非朋友」，讓水原無奈苦笑。

當時這看似笑話的回答，如今回看不禁讓人感慨萬分。對大谷翔平來說，這名陪伴他越洋到美國一起奮鬥多年、經歷過高峰與低谷的夥伴，又怎麼會只有商業關係呢？