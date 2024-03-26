棒球巨星大谷翔平否認幫手還賭債　指控翻譯水原一平偷錢兼講大話

對於翻譯水原一平涉賭事件，效力洛杉磯道奇的日本棒球巨星大谷翔平周一在記者會上發表聲明，否認有參與任何體育賭博，也沒有在知情下轉賬給水原一平償還賭債。大谷翔平指控水原一平盜取他戶口的資金，並且一直說謊，對水原一平的行為感到非常悲痛及震驚。

水原一平已被道奇解僱，美國傳媒早前披露，他涉嫌非法賭博，並盜用大谷翔平戶口的資金至少450萬美元（約3510萬港元）。水原一平之前在訪問表示，大谷翔平知悉他有賭博習慣並願意為他償還賭債。



大谷翔平與新翻譯Will Ireton一同出席記者會，發表聲明，反駁水原一平。（路透社）

29歲的大谷翔平向記者發表聲明，首度公開回應於翻譯水原一平涉賭事件，但沒有回答傳媒的提問。他說：「我信任的人竟然做出這種事，實在令我非常悲痛及震驚。」

美國傳媒《ESPN》及《洛杉磯時報》上周報道，大谷翔平的律師指控水原一平盜竊至少450萬美元，參與非法體育賭博；在加州，賭博是違法的。事件曝光後，水原一平遭道奇解僱。水原一平之後接受《ESPN》訪問，指大谷翔平沒有參與賭博，但聲稱大谷翔平願意為他償還賭債。

大谷翔平表示之前不知水原一平涉賭，從沒有為他還賭債。（路透社）

大谷翔平周一發聲明，否認為水原一平還賭債，並表示之前對賭債的事一無所知。他也不知水原一平上周接受傳媒訪問，他在上周的團隊會議中才得悉水原一平涉及非法賭博。

「一切都是謊言。」大谷翔平說：「一平沒有跟我講過受訪的事。一平周圍跟其他人說，就戶口的事一直有跟我溝通，這個不是事實。」對於水原一平的行為，他感到震驚，難以用言語表達此刻感受。

「一平一直從我的戶口中偷錢，並且說謊。」大谷翔平說。

以往只要大谷翔平出現，身邊總有水原一平的身影。（路透社）

大谷翔平在聲明中強調，從來沒有參與體育賭博，他說：「我從未投注棒球或任何體育項目，也從未要求別人代我下注，我從未透過博彩公司下注體育賽事，亦從未被要求協助其他人支付投注款項。」

美國職棒大聯盟（MLB）禁止球員投注棒球，如果球員被發現下注自己球隊，將面臨終身停賽。