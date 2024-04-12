日本東京歌舞伎町夜店禁賒帳 為消費牛郎賺$$$「企街女」變多
撰文：聯合新聞網
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歌舞伎町是日本知名的紅燈區。過去不少人沉迷其中，結果欠下大筆債務，因而選擇賣身等方式償還，造成治安問題。
於是現在不少業者，開始廢止所謂的賒帳文化，要求客人每次消費必須付清。
然而這項舉動，卻加劇了當地的賣淫狀況。
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根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報道，當4月起禁止賒帳的消息出來後，就有不少從業人員感到擔憂，認為每次都要付清款帳會影響生意。也有人擔心這樣會讓店家門可羅雀，打擊營業信心。
有的店家為了慢慢適應這種情況，從幾個月前就開始一步步規定，必須先付清帳款的70％、80％或90％。結果為了能夠現金支付，讓一些客人消費、例如在叫香檳時，就變得猶豫不決。
也有業者因為這個原因在內，乾脆選擇全面退出歌舞伎町。
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另一方面，歌舞伎町當地「企街」賣身的女性近期也逐漸增加。
推測這些女性應該是想跟夜店男公關打交道，為了籌措足夠的資金，才會選擇賣身。一位從宮城縣來的女性就表示，她之所以跑去企街賣身，就是為了嗜好和想找男公關。
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