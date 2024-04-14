聽見「呼呼聲」竟是患癌　英國婦求醫發現腦瘤　急開顱9小時保命

英國55歲婦女Denise Wingfield長期受耳鳴困擾，沒想到一檢查卻發現她居然患上了罕見腦瘤，不得不接受長達9小時的開顱手術，才得以保住性命。



據《每日郵報》報道，長期以來，Denise Wingfield的右耳一直會聽到詭異的沉悶「呼呼聲」，令她在夜裏難以入眠。Denise Wingfield到耳鼻喉科求醫後，被診斷為患有耳鳴，但她在接受磁振造影檢查（MRI）後，醫師卻發現她的大腦出現異常。

一個月後，醫生為Denise Wingfield進行了長達9小時的手術，確認Denise Wingfield長的是極為罕見的寡樹突膠質瘤（Oligodendroglioma）。這次的開顱手術為Denise Wingfield帶來了一系列併發症，導致她後來必須再接受為期6週的放射治療與4輪化療。

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2024年1月，掃描顯示Denise Wingfield的腦瘤仍在生長，而且她也不時會面臨疲勞和輕微的平衡問題，因此她目前仍在接受定期觀察和治療。與此同時，她也積極參與為腦腫瘤研究籌款的活動，以支持這一領域的科學研究。

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Denise Wingfield表示，「我希望能過上充實的生活，並持續為社會貢獻。」她此前才剛與兒子到海邊進行高空滑索，今年5月還將參加橫跨20公里的挑戰賽。

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