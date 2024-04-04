7旬婦常半夜「痕醒」　檢查方知罹患「癌王」第4期　只剩8個月命

美國維珍尼亞州（Virginia）有一名79歲的婦女，她在2022年夏天突然發現自己的睡眠品質變得很差，經常會在半夜「癢」到驚醒，且久久無法入眠。令婦女感到驚訝的是，她在前往醫院接受檢查後，這才發現自己已經罹患了「癌王」胰臟癌第4期，甚至可能只剩下8至11個月的壽命。



根據《每日郵報》報道，79歲的芭芭拉（Barbara Green）在2022年7月開始，發現自己的身體經常意外發癢，嚴重影響了她的睡眠品質。儘管芭芭拉起初不以為然，仍舊開心地去環遊世界、勤練瑜珈，但相關症狀不但沒有改善，她近日更發現自己的尿液顏色變深、糞便顏色變淺，於是她決定就醫接受檢查。

醫生在聽完芭芭拉的症狀之後，原先以為她可能是肝臟出了狀況，於是便幫她安排了抽血檢查。不料，醫師在看完檢查結果後卻發現，芭芭拉實際上已罹患了胰臟癌第4期，可能只剩8至11個月的壽命，讓她非常錯愕又悲傷。

報道指出，美國國家癌症研究所（NCI）統計，胰臟癌是美國第3大致命疾病，患者在5年後的存活率僅有12.5%，加上罹癌早期的症狀不明顯，導致許多患者因此錯過黃金治療期。不過，NCI也提醒，胰臟癌雖然症狀不明顯，但若發現自己長期受到胃痛、食慾不振、體重減輕、尿色深、糞色淺、發癢、疲倦等症狀影響，應儘速就醫檢查。

事實上，根據台灣國民健康署早前公佈的最新2021年台灣人10大癌症發生排行榜，胰臟癌也首度擠進了這份榜單。對此，就有醫生呼籲，大眾平時應減少大魚大肉的頻率、避免抽煙飲酒、保持良好的運動及生活習慣，這樣才能降低罹癌風險。

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