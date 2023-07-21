22歲女竟「長千顆腫瘤」　如被千萬蟻咬痛到半癱　恐怖X光片曝光

撰文：TVBS新聞網
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腫瘤密密麻麻長滿全身！

一名22歲女子罹患罕病，體內長了「上千顆腫瘤」，巨瘤一整排長不停，腫瘤不論怎麼切除，都會再長出來。

而她全身都被腫瘤「啃咬」，痛感就像遭千萬隻螞蟻咬一樣，痛到半癱根本無法起身。

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根據《北京衛視》報道，22歲女子丹丹罹患罕病「多發性神經纖維瘤症」，體內遭上千顆腫瘤佔據。

她的X光片一照出來，連醫生嚇到不斷直喊：「瘤子、瘤子，這裡也是瘤子，你看密密麻麻，肚子全是瘤子。」

不只肚子，頸椎等身體各處都長滿腫瘤。

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醫生直言，「只要有神經的地方，就有可能長腫瘤」，丹丹脊椎、腰椎處全都是腫瘤，如果不治療，人會迅速瘦下來，飲食困難最終被耗竭，「最後在痛苦中死去」。

全身長滿千顆腫瘤，讓丹丹痛到半癱，只能趴坐在床上，連脖子都無法轉動。

丹丹崩潰說，全身就像被螞蟻啃咬，無時時刻都在疼痛，而且腫瘤就是個無底洞，不論怎麼切除，都會再長出來。

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