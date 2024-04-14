伊朗：成功打擊以色列軍事目標　特別是這2個

俄衛網4月14日引述據伊朗英語新聞電視台（Press TV）報道，伊朗方面聲稱其所攻擊的以色列目標均為軍事目標。伊朗總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）特別提到兩個地方。



伊通社稱，伊朗革命衛隊聲稱成功用無人機及導彈打擊被以色列侵佔的領土。據稱，發射無人機和導彈是懲罰以色列而實施「真實承諾」行動的一部分。

報道稱，「真實承諾」行動的所有目標都是以色列的軍事目標。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱，伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里14日稱，美國聲稱對以色列針對伊朗駐敘使館的行動不知情，但其實那次行動是在美國的許可下進行的。

伊以衝突：圖為2024年4月14日，伊朗向以色列發射無人機後，特拉維夫上空出現一些物體，這張影片截圖取自社交媒體流傳的影片。（Reuters）

他又說，美軍在伊拉克和約旦盡全力阻礙伊朗的軍事行動，但伊朗的行動達到了目的。

巴蓋里表示，伊朗這次軍事行動的一個目標是位於以敘邊境地區的一個以色列大型情報中心。中心為以色列襲擊伊朗駐敘使館提供情報。另一個目標是以色列內瓦提姆空軍基地（Nevatim Airbase／Nevatim Israeli Air Force Base），F-35戰機從此處起飛攻擊伊朗外交機構。巴蓋里表示，這兩個目標都在伊朗軍事行動中遭到嚴重破壞，暫停運作。