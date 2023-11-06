李顯龍明年交捧　黃循財接掌獅城首務重塑「新加坡夢」？

新加坡總理李顯龍昨日（5日）於人民行動黨大會上宣布，將於下屆全國大選前把黨秘書長一職交棒給副秘書長黃循財，由這位國家現任副總理兼財政部長領導該黨在大選中爭取勝利；這是獅城相隔近20載以來再次有領導人更迭的情況。



在當前全球局勢不穩、地緣政治日益緊張，加上新加坡國內近期面臨諸如擁車證的問題、樓價物價飆升下，黃循財的接捧工作相信或將備受不少考驗。



近年，新加坡經常被指躺贏香港，惟這個經濟發達、環境優美的東南亞小國同時亦面臨一些挑戰。今年以來，該國不僅在樓價方面超越香港成為全球最昂貴地方，私人住宅價格的中位數為120萬美元（約940萬港元），高於香港的116萬美元（約908萬港元），僅在按照每平方米樓價計算的價格不及本港。

此外，獅城的生活成本開支方面也在不斷上漲。當地最新的數據顯示，新加坡9月份物價呈現上揚趨勢，幸而當月核心通脹進一步放緩，但仍令當地人開始怨聲載道。舉例，當地的經濟飯（economy rice，類似香港的兩餸飯、三餸飯）價格升幅不少，普通菜式的飯盒已賣到10.2新加坡元（約59港元），且同一款菜式的價格還存在價格不透明且不停浮動的情況，有時售價僅5新加坡元（約29港元），有時則賣到9新加坡元（約52港元）。

有新加坡人表示，星洲的「經濟飯」價格如今一點也不便宜。(網上圖片)

當地近期最備受關注的還有擁車證問題，其最新價格已飆升至歷史高位。新加坡地小人多，為最大限度減少交通流量及碳排放，當局早於1990年推出汽車配額制度，稱為擁車證（Certificate of Entitlement, COE），當地居民若想買車，必先競標證書，加上稅收和進口關稅，讓新加坡成為世上買車最昂貴的國家之一，單是一般1,600cc 的汽車，得先付約61萬港元買擁車證，有效期為10年；假如是買SUV多用途車，更要付85萬港元，是2020年時的4倍多。

以上種種的成本持續上揚，已使得當地人的生活變得不容易，也使得部份新加坡人開始對新加坡夢所代表的「5C」（即現金（cash）、汽車（car）、信用卡（credit card）、私人公寓（condominium）和鄉村俱樂部會員（country club membership））提出了多少質疑。

新加坡人面對樓價物價高企，部份人開始對新加坡夢表示質疑。(Getty)

獅城抗疫功臣未上任先出手

現年51歲的黃循財，年輕時於新加坡完成基礎教育後，獲得獎學金赴美留學，在1997年取得密西根大學安娜堡分校（University of Michigan-Ann Arbor）經濟學碩士後回國。他首先加入貿工部，之後當選國會議員，其後先後任職過財政部、衛生部等多個部門。2022年擔任財政部長期間，他已獲李顯龍指定為接班人，而在疫情期間帶領國家抗疫的優秀表現，也為許多國內民眾所熟知和肯定。

作為即將領導國家的第4代領導人，黃循財為人性格穩重、有親和力，更曾任李顯龍祕書，故深得對方信任。不過，有分析認為黃循財並非政治家出身，而更像一位資深公務員；雖深得李顯龍的信任，惟他在政壇的根基並不算深厚。因此在接任總理後，黃循財仍需在政治和外交層面上有更多歷練，而如何在地緣政治局勢升溫的背景下確立國家未來的外交戰略，也是其領導團隊所要面對的重要課題。

事實上，黃循財的團隊在疫情期間已展現出領導的實力，且近年也越來越多地主導國家議程。上月底，這個新領導班子便公佈了「新加坡攜手前進」（Forward Singapore）報告，勾勒出7大轉變，確保廣大中等階層和他們子女的生活不斷改善，社會最弱勢群體繼續得到照顧，作為協力創造共同未來的路線圖。這份長達180頁的報告是歷時16個月回饋活動的成果，收集了20多萬新加坡人和利益相關者的意見，旨在更新國家的社會契約。

現年51歲的黃循財，先後任職過財政部、衛生部等多個部門，是位新加坡資深公務員。(Getty)

「我們的確仍希望過上美好的生活，住屋和生活成本等問題確實令人擔憂，政府正在關注這些問題，我們也正在解決這些問題。」面對上述有關樓價、物價高企、擁車證及對新加坡夢的質疑等問題，黃循財表示：「新加坡夢不再僅僅是5C物質上的成功，它現在還包括人們生活中的成就、意義和目標，是關乎過有意義的生活。」

新新加坡夢有三大元素，包括「共創明teen」？

黃循財顯然也對國家面對的種種挑戰瞭如指掌，他在公佈該報告期間已指出了新新加坡夢包括三大要素。他說：「第一，我們相信它將充滿活力和包容性。充滿活力是因為我們要確保所有新加坡人都有持續的機會獲得好工，從而長期享受到更好的生活水平。」至於包容性，他表示因機會不應只屬於少數的人，「我們的目標是為所有國民提供平等機會，不論他們的背景、教育途徑和職業選擇如何。」

這位財政部長此前曾談到，工藝教育學院畢業生的起薪點與理工學院和大學畢業生的起薪點之間的差距越來越大，而且有必要實現技術行業的專業化。

黃循財上台後首要的任務，是重梾新加坡夢？(Getty)

「其次，它將是公平和欣欣向榮的，因為我們認識到新加坡人每天面臨的壓力和緊張。我們希望成為一個國民在每個人生階段的基本需求都能得到更好保障的社會。」為實現此一目標，黃循財表示國家需要一個有利於社會各階層，包括兒童、老年人、殘疾人士及其照顧者的環境。此外，他又指將實施一項新的支援計畫，幫助那些非自願失業的中低收入工人重新站起來。

最後，黃循財提及新新加坡夢也關乎到堅韌和團結，他說：「單靠政府改變政策，不可能做到面面俱到；單靠個人努力，也不可能取得成功。」他呼籲那些已取得成功的國民考慮捐款或自願貢獻自己的時間和專業知識，以指導和支持那些需要幫助的人。

他強調：「這不是一個自上而下的政府議程，而是在很大程度上作為一種共同的共識，是我們下一輪國家建設的共創路線圖。這就是為什麼我堅信新的新加坡夢不是我們個人或私人的夢想，而是我們所有人共同的夢。」他重申即使在 「新加坡攜手前進」活動結束後，政府仍將繼續廣泛發動新加坡人民參與，並為公民參與創造更多管道，以便政府將其轉化為具體行動、政策和成果。