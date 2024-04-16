俄羅斯「AI智能電車」失控直撞過馬路人群　女子被壓在車輪下重傷

俄羅斯聖彼得堡市一輛AI智慧電車突然失控，當場撞向多名路人造成3人受傷，其中一名45歲女子受困在電車車輪底下，傷勢最為嚴重，目前3人均已被送醫接受治療。



事件12日下午3時15分發生在聖彼得堡市一條大街上，從監視器畫面中可看到，許多行人正在穿越馬路時，配備AI的智慧電車突然暴衝，撞向路上人群，造成多人受傷。

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國外媒體報道，這輛AI智慧電車上仍備有司機，這名45歲司機有長達15年的豐富駕駛經驗，過往從來沒有發生過事故。

他表示，電車行駛到一半時，AI系統突然關閉，煞車也跟着失靈，他雖然想辦法緊急煞車，仍無法阻止電車撞向人群。

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事件造成3名路人受傷，分別是一名45歲婦女、22歲男子與42歲男子，其中45歲女子因為被壓在車輪底下、傷勢最為嚴重，目前仍在醫院接受治療。另外2名男子則受了中等程度的傷勢。

當局正在調查事故發生原因。

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