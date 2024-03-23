瘋傳沙特「痴漢機械人」公然摸美女記者屁股　算否鹹濕意外掀激辯

人類對於創造和自己長相類似的機械人似乎很執着，世界各地時不時就會冒出相關的消息。有的機械人依然有點抽象，有的已經變得很科幻了。



例如近期沙特有一台人形機械人的表現就很尷尬，因為就當人們擔心AI會搶飯碗、甚至會毀滅人類的時候，它卻在首次亮相時被懷疑偷摸女生屁股。

點圖放大看看當時情形：

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首次登台名聲就響遍全球是好事兒，但出名是因為耍流氓就有點離譜了。

這尷尬的一幕發生在由沙特阿拉伯舉行的第二屆大型人工智能峯會DeepFest上，當時記者正在介紹一款名為Mohammad的人形機械人。這算是沙特首款男性人形機械人，會兩種語言，講話時會有面部表情活動。

而它在活動中突然伸出了「鹹豬手」，把手臂抬起，方向正好是女記者的身後。這位記者姐姐一開始受到了驚嚇，然後迅速閃避躲開，扭頭看清是機械人才繼續工作，還揮動手臂警告了一下對方。

雖然這對於現場的人來説或許就是一個小插曲，但這一片段在網上卻引起了軒然大波，因為如果單看這一小段動作的話，這機械人應該被送進局子裏待著。

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有網友直接開罵，沒想到機械人也這麼好色。質疑不是代碼有問題就是寫代碼的人出了問題，還沒變成人就學會性騷擾，以後再聰明點豈不是要翻天。

但也有人表示，如果説一台機械人願意搞澀澀，沒有道德底線，説明它是真的開始像人了。這種行為下，甚至有網友腦補出了它在微笑的猥瑣表情。

還有觀點認為，機械人這一令人尷尬的行為是被遠程操控的，是為了給它增加熱度。畢竟當下的營銷環境，黑紅也是紅，但這樣似乎更猥瑣了。

為機械人喊冤的網友也不在少數，認為這明顯就是誤會了。有人指出這可能只是機械人的「握手功能」，記者在報道時唸到了它的名字，它就啓動了握手程序，而這時人類的屁股恰好就在手的前面。類似於一個人因為親人去世而大聲哭泣，機械人就趕上來講笑話安慰。雖然場面很「地獄」，但錯不在機器。

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還有觀點表示這台機械人的設計初衷是幫助人們在危險環境中完成任務，提高人類的安全性，所以機械人只是抬手示意記者向前走一步，保持安全距離。但這聽起來過於科幻了，我是想不到這個看起來有點落枕的機械人能代替人類做什麼危險工作。

總之，大家被這個動作弄得浮想聯翩，那麼這機械人到底犯了什麼病？在網友越聊越抽象的時候，開發這台機械人的公司QSS連忙解釋，當時機械人的行為是「完全自主」的，是在沒有人類直接控制的情況下獨立運作的。而且他們説已經進行了全面檢查，認為機械人的行為沒有偏離預期，都是原本設計好的動作。

也就是説情況沒那麼複雜，這台機械人本來時不時就會抬一下手，結果不小心打到了人。接着在大家的猜疑下，黃泥巴掉褲襠，不是屎也是屎了。所以他們表示將會採取措施，例如讓圍觀羣眾和機械人保持一定距離，省得再鬧出問題。

其實在我看來最大的問題就是給機械人設定性別，甚至應該避開人類面孔，不然越是像人，就越容易引發各種道德問題。如果是沒有性別的機械人抬手碰到人類，話題最多隻會變成「AI機械人想要用忍術殺人」。

除了沙特，近一段時間還有不少人形機械人比較有意思。比如印度推出了一台女老師機械人，名叫Iris。它的胸口有一圈發光的飾品，看起來像是鐵甲奇俠（點圖放大瀏覽）：

手臂可以活動，能跟學生握手，但看得出關節有限，行走還是靠底部的四個輪子，能用多種語言和學生溝通。就是總感覺像是一個可以動的假人模特。

之前比較離譜的，還有波蘭一家飲料公司找了一個AI機械人當CEO。這個機械人名叫Mika，她的主要職責是挖掘客户，篩選藝術家製作產品的包裝。有意思的是，為了保留道德底線，她沒有權利解僱員工，這種事兒只能讓人類自己做決定。而突破道德底線的是，它的工作時間是7天24小時，堪稱打工仔之王。

當然，最近也有給人感覺功能比較強大的機械人，像是這台Figure 01。這台機械人是由人形機械人公司Figure AI製作的，並在OpenAI的加持下擁有了強大的人機交互能力，堪稱是「擁有了身體的ChatGPT」。例如詢問它桌子上有什麼是可以吃的，機械人直接識別各種物品，並告知是蘋果，然後機械臂拿起蘋果送給了人類。接着讓機械人解釋為什麼會選擇蘋果，順便故意弄亂了桌面，機械人一邊收拾人類弄亂的桌面，一邊回答：因為你讓我從桌子上選擇一個可以吃的東西。接着人類問：根據眼前的場景，你認為盤子應該放在哪？機械人回答説：應該是要收納起來。並在人類的要求下，穩穩地把東西收納到了一起。

可以識別語言指令、物品，會推理，這種進步速度，讓不少人感覺這就是「未來戰士」的初期版本。而看着各地的消息，感覺人形機械人未來會遍佈各個行業。真怕這些機械人還沒學會幫人幹活，就開始欺負人類了。

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