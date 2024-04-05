美國洛杉磯金庫被偷3000萬美元現金　假期後打開才發現

美國洛杉磯發生巨款失竊案，竊賊在精心策劃下成功盜取高達3000萬美元現金。警方指出，在復活節假期的星期日，竊賊潛入一幢大樓的金庫盜取現金，業者至星期一（4月1日）打開金庫才發現。據執法部門消息人士稱，很少人知道該處存放巨額現金。



事發大樓位於該市的San Fernando Valley ，洛杉磯警察局表示，就現金而言，此案屬該市史上最大宗盜竊案之一。消息人士稱，賊人是打破大樓屋頂進入了金庫，目前還不清楚如何避開警報系統。

據指出，涉事金庫屬於一間保安公司，該公司尚未回應。 另一位消息人士透露，過程中其實至少觸發了一個警報，但該警報並未連接地方執法部門。

除了屋頂之外，賊人亦試圖破壞金庫所在大樓的側面牆壁。 據當地電視台稱，案發建築物側面有一個大切口，上面覆蓋著一塊膠合板。警方認為，此案經過為精心策劃，料賊人經驗豐富，當局仍在進行調查。

據指出，洛杉磯對上一宗巨額劫案在2022年7月，凌晨3點左右，一輛載有市值1億美元珠寶的貨車遇竊，疑犯至今未落網。至於重大的現金劫案，則要回溯至1997年9月12日，當時損失為1,890萬美元，但主謀已經被捕。