美國富婆竟是盜竊集團首腦　派「12女賊」狂偷約值6200萬元商品

一名53歲的加州富婆被指控，長年主持運作竊盜組織、並在全美進行一場大規模「無本零元購」。



根據外媒報道，該組織在過去十年間，美國各地數百家商店內，盜取價值數百萬美元的化妝品和衣物。

亞馬遜上半價賤賣商品惹懷疑 點圖放大看相關照片及了解案情細節：

+ 23

警方聲明稱，這名富婆名叫Michelle Mack（蜜雪兒），她一共招募多達12名年輕女性，讓她們前往全國各地的商店進行盜竊，然後再將贓物寄回她位於加州、價值300萬美元（約2,347萬港元）的豪宅，進行分裝後上網銷售牟利，蜜雪兒也因此變身億萬富豪。

據傳她會給女性手下一份「想要的物品清單」，並支付手下前往全美十幾個州的機票費用。加州檢察官已對她本人、其丈夫肯尼斯（Kenneth）以及7名已知幫兇，提出136項重大盜竊罪的指控。

警方在前往她的豪宅搜索時，發現內部藏有總價值35萬美元的貨物，研判零售商多年的總損失，很可能超過800萬美元（約6,257萬港元）。

【延伸閱讀】旅遊注意｜酒店房門底驚見長勾伸入 內行網友教幾招防賊人入侵（點圖放大瀏覽）：

+ 12

檢警花了兩年多時間，嘗試跟監瓦解這個犯罪集團，該集團的任務是清空整個貨架商品，然後將商品祕密藏在LV包包內帶走，變成自家商品販售。

Michelle Mack在亞馬遜平台有一家「線上化妝品商店」，該店舖提供超過300種商品，檢察官表示，網上出售的商品，幾乎都是實際零售價的五折，這個超低折扣讓人懷疑，商品很可能都是贓物。

從亞馬遜提供的交易記錄顯示，Michelle Mack的店舖自2012年開業以來，銷售額達到800萬美元，其中光2022一年，就創造將近200萬美元收入。

【延伸閱讀】東京珠寶店遇劫 店員持古代兵器單挑三賊 網民：街頭三國無雙（點圖放大瀏覽）：

+ 24

調查人員去年12月突襲加州聖地牙哥的豪宅，並對內部進行地毯式搜索，當他們進入這座佔地4500平方英尺的豪宅時，隨即找到並查獲數百個準備發貨的包裹，這些包裹正準備從當地郵局寄出，當然貨物來源全部都是竊取的贓物。

檢方日前對媒體透露，相關調查仍持續進行中，不排除還會挖出更多、更深的竊盜行動，受害商家數量與損失金額可能還會更多。

美國國家零售聯合會估計，零售商在2022年因扒手或偷竊，合計損失將近405億美元（約3,168億港元），其中大部分是由有組織的幫派或團體所為，集團竊盜案件數量，更是從2021年的59件、增加到2022年的199件。

延伸閱讀：

擔心更多間諜混入 彭博：英國擬限中國公務護照入境人數

【本文獲「TVBS」授權轉載。】