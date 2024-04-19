海豚嘔吐腹瀉仍被迫表演休克亡　韓國水族館被指是「海豚墳場」

韓國南部巨濟海洋世界（Geoje Sea World）一頭寬吻海豚Nova於2024年2月病死。近日有韓國動物團體指控，該海豚生病後，海洋世界在牠接受治療時，仍強迫牠繼續上場演出，導致牠最後死亡，怒批此舉根本是虐待動物。



《中央日報》報道，韓國動物團體「粉紅海豚」（Hot Pink Dolphins）與議員尹美香於4月17日舉行記者會，指控巨濟海洋世界在Nova病死前4天，依然要求牠上場表演。Nova在2月因腸胃疾病所苦，不時會展現出異常行為，不願上場演出，最終於2月28日死亡，死因是腸扭轉引發的休克。

據了解，寬吻海豚的平均壽命為30年，Nova死時僅14歲。巨濟海洋世界有另一頭海豚July也於2月25日死亡，年僅18歲，死因為大腸菌性敗血症。動物團體認為Nova與July皆受到虐待。目前已有14頭海豚在巨濟海洋世界死亡。

動物團體指出，巨濟海洋世界讓生病的Nova上場表演，才會導致牠死亡。根據海洋水產部的解剖檢查文件，Nova死前曾用力撞擊水槽內部，導致嘴部前端裂傷。動物團體認為是壓力導致Nova做出這樣的的異常行為。此外，牠自12月開始就出現腹瀉等症狀、2月開始上吐下瀉，雖然有接受藥物治療，但還沒有恢復就被迫出場表演。

這不是巨濟海洋世界首次被質疑虐待動物。2020年，由於遊客支付20萬韓元（約港幣1200元），就能在園內體驗騎海豚或白鯨，引發外界痛批虐待。儘管海洋世界澄清一切都符合世界標準，但當時有動物團體發現，在2015年至2020年間，巨濟海洋世界每年至少都有1頭海豚死亡。自園區於2014年開幕後至2020年，16頭進口海豚就死了9頭，導致巨濟海洋世界被稱為「海豚墳場」。

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