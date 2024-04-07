美術館變街市肉檔？血淋淋「動物屍體」竟全是刺繡　含意發人深省

殘缺的肢體和肋骨，被血淋淋的倒掛着，這些彷彿掛在屠宰場金屬鈎上的「動物屍體」其實是來自藝術家塔瑪拉・科斯蒂諾夫斯基（Tamara Kostianovsky，暫譯）紡織雕塑作品！



她的這系列作品都是她用廢棄的衣物布料製作的，自然的膚色、血淋淋的韌帶、紋理豐富的動物脂肪。

鮮豔大膽的配色，略顯粗礦的縫紉技術讓整個視覺衝突更為強烈（點圖放大瀏覽）：

+ 19

她的紡織雕塑通常採用動物屍體的形式，是在探討人類和動物的暴力主題。

塔瑪拉覺得只有露骨的現實主義表現形式才能讓人對這一主題有更深層次的思考。「血淋淋」的呈現方式，也許才能更加發人深省。

所以這樣的藝術作品你看見會害怕嗎？

【同場加映】挑戰視覺系列｜法國藝術家的超另類「融合照」 尋常物件全變動物（點圖放大瀏覽）：

+ 12

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】