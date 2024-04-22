男子每天穿尿片妻兒不知情 愛它只因感覺平靜 專家：並非有問題
撰文：TVBS新聞網
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俗話說「人不可貌相」，每個人身上的小秘密是從表面看不出來的。馬來西亞就有一名35歲已婚的工程師透露，自己在13歲時偷穿上弟弟的尿片後，從此無法自拔，直到婚後都無法割捨，就連健身、爬山都會穿上，但她的老婆、小孩卻不知道他有這個特殊的癖好。
根據《中國報》報道指出，一名來自雪州八打靈再也的35歲已婚工程師亞當自爆是名「成人戀尿布者（ABDL）」，亞當說，他在13歲時偷穿弟弟的尿布後，就渴望成為一名嬰兒，穿上的那一刻讓他感覺很舒服。
亞當說，「我從那天起穿，父母從來不知道。穿尿片讓我很舒服、平靜，我的本能想要穿尿片。」亞當坦言，沒預料到這種奇怪的慾望會發生在他的身上，但也不認為是奇怪的行為，他說網路上也有許多和他相同癖好的人，「有些人只是喜歡穿尿片，有些人希望獲得嬰兒般對待，有些人則兩者都喜歡」。
亞當表示，即便結婚6年也有一名孩子，但是妻子仍然不知道他有這種癖好，自己不會在妻子或是家人面前穿尿片，只會在工作或是外出穿，「我每次去健身房、爬山或是任何地方，只要有去我就會穿。」
對此，兒童臨床心理學家諾艾沙博士指出，「成人戀尿布者」因缺乏關愛、情緒失衡及不知道如何正確引導情緒，才會有這樣的生活方式，但這並不是具體的醫學或是心理問題。
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