愛馬仕卡地亞榜上有名　就算是億萬富翁　這5件東西也未必買到

俗話說有錢就是萬能，除了感情大概甚麼都能買到，然而外媒指出，世界上有5樣東西就算家財萬貫也不一定能入手。



原來有錢也真的不是甚麼都買到！（按圖了解）

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1. 奧古斯塔高爾夫球俱樂部（Augusta National Golf Club）會員資格

《商業內幕》報道，這處哥爾夫球俱樂部位於美國喬治亞州，是哥爾夫球界的四大錦標賽（Major Championship）之一的美國名人賽（Masters Tournament）舉辦場地，廣受富人們喜愛，且只有約300名會員。最特別的是，並非繳納費用即可入會，僅限邀請，並且只有在現有成員過世或離開之後才能加入。據悉，股神巴菲特（Warren Buffett）、比爾．蓋茨（Bill Gates）都是會員。

2. 紐約東河岸公寓大樓「河屋」（River House）

這是一棟協同住宅（Cooperative Housing），有近100年歷史，居民集體擁有建築並分擔責任。由於居民相當看重隱私，新來的住戶得通過嚴格審查才能入住，美國女演員戴安基頓（Diane Keaton）等明星都被拒絕過。

3. 愛馬仕的鉑金手袋（Birkin bag）

鉑金手袋是富有和時尚人士的身份象徵，根據包包的尺寸、顏色和材質，一個新手袋的價格可能高達5至6位數美元。而購買方式得透過「配貨」，也就是先購買愛馬仕的其他產品，累積到一定金額才能購買鉑金手袋。

4. 紐約餐廳Rao's

這家餐廳位於東哈林區（East Harlem），以罐裝意大利麵醬聞名，在美國主要城市設有分店，但創始店只有10張桌子，每張桌子都得長期預訂，且代代相傳。擁有餐桌權者，可將餐桌借給朋友或捐贈給慈善拍賣。

5. 奢華品牌卡地亞（Cartier）的Cheich腕錶

Cheich腕錶只有4支，於1986年停產。其中一款在2022年拍賣會上，以110萬美元售出，創下卡地亞紀錄。其他3支有1支被認為已遺失，另外2支仍保留在卡地亞的收藏中。

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