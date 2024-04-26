泰國旅遊注意：曼谷發布極端高溫警告　體感溫度或飆破52℃

2023年全球氣溫創下歷史新高，聯合國世界氣象組織（WMO）表示，亞洲暖化速度特別快。熱浪近期侵襲南亞和東南亞部份地區，泰國曼谷市政府發布極端高溫警告，菲律賓各地的學校停課，印度一些地區氣溫更高達44度。



3月、4月和5月通常是東南亞地區當中最熱、最潮濕的時候，厄爾尼諾（El Niño）現象又加劇熱浪的情況。

泰國曼谷市政府4月25日發布極端高溫警告，預計體感溫度可能飆破「極度危險」等級的攝氏52度，並表示2024年中暑已導致至少30人死亡。

菲律賓作為最容易受氣候變遷影響的國家之一，大約一半的省份處於乾旱。當地天氣預報員表示，24日至少30個地區的高溫指數將達到攝氏42度或更高的「危險」水平。

圖為2024年4月25日，菲律賓馬尼拉一名婦女正在洗衣服，旁邊有一些孩子在充氣水池玩耍消暑。（Reuters）

在孟加拉國，極端熱浪迫使當局宣布全國各地停課，更有數千穆斯林聚集在首都達卡祈雨。孟加拉氣象局表示，過去一週達卡平均最高氣溫比30年同期平均最高氣溫高出4至5度。

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