富士山「網紅打卡位」遊客擾民　地方政府「一招封禁」以後沒得拍

位於日本山梨縣河口湖可欣賞到富士山美景，吸引大批遊客前來。但這也為導致環境變差，影響街坊日常生活。街坊在無計可施的情況下，決定聯同地方政府祭出絕招，讓遊客將再也沒得拍。



有網民發現在天氣好的時候，在LAWSON河口湖站前店拍照的構圖很美，令這裏成為打卡熱點。人們會站在店面對面的道路，向便利店的方向拍照，將整個富士山收入鏡頭。

當地居民稱，大約自1、2年起，這裏前變得非常受歡迎，平時常有數十人在拍照。個別遊客行為問題，令居民不勝其煩。

有酒店在社交媒體X發文，呼籲遊客在那裏拍照時注意個人行為：

位於便利商店對面的牙科診所稱，前來拍照的人經常霸佔行人路。他們吸煙、亂丟垃圾、以及擅自泊車，甚至有人擅闖入私人用地做起生意來。診所指這些行為「為病人帶來麻煩，確實令人不安」。

居民曾採取其他措施，例如安排警衛與保安員幫忙維持秩序，但收效甚微，於是出此下策。街坊在地方政府協助下，將架起一道2.5米高、將20米闊的的黑色保護網，可說是直接「毀掉」這個打卡點。

日本時事通訊社4月25日稱， 這張「特大黑絲」預計30日開始施工，最快5月1日安裝完畢。

有印尼網民在社交媒體發文稱，隨着「黑網」架起，這個打卡點將會消失：

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