日本淫狼專挑富士山附近女遊客　半夜潛入旅館猥褻　至少11女受害

日本山梨縣富士山附近的多間民宿發生女住客深夜遭潛入變態猥褻事件，多年來至少11名女性受害。



被告專挑在富士山附近開趴的大學生團客，並趁着夜晚闖入犯案。

檢方認為其犯行十分惡劣，且犯罪成習，因此向法官求處16年徒刑。

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根據《讀賣新聞》報道，起訴書指出，48歲的被告2017年至2021年間入侵富士山附近山中湖村與河口湖町多間民宿至少10次，並對熟睡中的11名女房客進行猥褻行為。

檢方指出，被害人受害後身心飽受煎熬，天天以淚洗面，堅決不肯原諒犯人。

檢方強調，被告早已犯罪成性，他鎖定有大學生定期聚餐的民宿，並趁着夜深之後，潛入民宿中，猥褻已經熟睡的女性被害人，5年來得逞多次。

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檢方指出，被告的犯行十分惡劣，且明確具有習慣性，因此向法官求處16年有期徒刑，相關判決結果將於4月19日出爐。

被告的辯護律師則聲稱，男子已經真誠地反省，希望法官能從輕量刑。

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