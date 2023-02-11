遊客為拍日本富士山走出馬路　居民報警投訴　兩地人士被點名

近期有愈來愈多人到日本旅遊，冬天山頭有着白雪的富士山，是社群媒體常見的拍照打卡點，不過日本《讀賣新聞》報道，山梨縣富士吉田市有一處能將富士山作為拍照背景的路口，有許多外國遊客作出危險拍照的舉動，讓當地居民困擾到報警，台灣與泰國遊客都被點名。



根據日本《讀賣新聞》2月10日報道，位於山梨縣富士吉田市中央商圈的十字路口，有昭和感的街道，能欣賞到富士山的壯麗景色，不少遊客將它作為背景拍下美照，成為一大打卡聖地，社群媒體上不時就能看到這場景的美照。

於社交媒體上搜尋「#吉田市」，很容易便找到這些角度的富士山景色：（按圖了解）

市長堀內茂日前在記者會上指出，從去年11月開始，有許多外國遊客會在馬路中間拍照，作出如跳躍等危險舉動，不少行徑讓當地駕駛猛按喇叭，居民也覺得困擾報警。

根據消息來源稱，週末約有上千人湧入該地區，主要是來自台灣和泰國的遊客，雖然沒有發生事故，但是帶孩子跑到馬路上拍照的遊客屢見不鮮，讓他們看了相當擔憂。

其實該處從2019年左右開始成為打卡熱點，也就是疫情流行前就開始了，中間平靜了一段時間，最近因外國遊客又開始造訪，照片上傳社群媒體後，又引起注目。

一名經營日用品店的66歲老闆說，很開心有很多外國遊客光顧，但是想提醒大家小心，不該因為事故而受傷，並且擔憂如果來的是一批中國遊客，如何應對將是個問題。當地警局也表示會加強附近巡邏，並且在社群媒體發布英文和中文警告。

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