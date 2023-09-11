日本富士山變「垃圾山」　光害嚴重夜晚亮如晝　恐從世界遺產除名

日本「聖山」富士山，在10年前被聯合國列為世界遺產，不過現在可能面臨被除名的危機。



原來造訪富士山的遊客越來越多，除了登山道常常擠滿人以外，途中因為身體不適請求救援的次數也比過去暴增五成多。

加上遊客遺留大量的物品，讓日本聖山慢慢變成只可遠觀的垃圾山。

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日本的富士山，現在每天都有遊客大排長龍等着要上山，山腰的紀念品店和餐廳，滿滿都是人。日本的「聖山」，現在面臨「過度旅遊」的危機，有遊客便表示：「就像塞車一樣。」

富士山一共有3個登山口，其中之一的御殿場口截至今年8月底登山人數達到1.2萬人，已經超越2019年疫情前的上山人數，至於小山町口截至9月5日登山者約2.4萬人，也逼近疫情前的水準。

富士山上遊客密密麻麻，甚至還有救護車待命，因為體溫過低或高原反應，請求救援的要求，比往年暴增5成多。山梨縣政府官員和泉正剛形容：「富士山正在痛苦地尖叫，我們不能只是等待改善，我們要解決過度旅遊的問題。」

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到了晚上富士山光害嚴重誇張到有如白天，人多垃圾也變多，富士山甚至已經淪為垃圾山。義工Miho Sakurai表示：「若富士山世遺地位被剝奪，我會很震驚，我希望其地位能維持，所以我們會盡一切努力保持。」

擔心太髒亂沒人想來，有提議打造富士山電車，限制遊客數或者抽旅遊稅。有蘇格蘭遊客便說：「我來自旅遊業也很發達的地方，歐洲很多地方都徵收旅遊稅，我認為效果很好。」

這個星期天是富士山登山季的最後一天，即將開始的封山季，日本靜岡縣政府正著手解決過度旅遊的棘手問題。

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