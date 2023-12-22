富士山擬加設入山人數限制+徵收通行費　打擊「彈丸登山」人潮

富士山向來是港人海外登山的熱門地方。

日本山梨縣政府計劃限制「彈丸登山」上富士山，在富士山吉田線五合目設閘口，每日限4000人入山，而且在下午4時至翌日凌晨2時不准人上山，預約了山屋過夜的行山客則不受此限。山梨縣知事長崎幸太郎表示會在明年2月將相關草案送交縣議會審議，希望在明年夏天的登山季節實施。



今年夏天，是富士山在疫情後首度開山，群情洶湧，人山人海，情況混亂，不少行山客更以「彈丸登山」的方式攀登富士山看日出，意外頻生。

日本富士山人滿為患「悲嗚中」 官倡強制收費 建鐵路控人流

「彈丸登山」是指晚上出發直接行上山頂，看完日出後落山，不在山屋過夜休息。這種「0泊2日」的登山方式有較大風險，行山客可能因睡眠不足而引發意外，也可能因身體沒有時間適應海拔升高，容易引發高山症和失溫。

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吉田市及山屋組成的團體早前向山梨縣政府建議限制「彈丸登山」。山梨縣知事長崎幸太郎表示前日（20日）公布計劃詳情，在吉田線五合目設閘口，限制每日入山人數為4000人，由下午4時至翌日凌晨2時禁止上山，若果在4時前達到4000人上限，閘口會提早關閉。若果有預訂山屋的行山客，則不受此限制。

之前登富士山，行山客可以自願繳付富士山保全協力金，但在最新的計劃，當局要求行山客強制繳交入山通行費，但金額尚未有定案。這份計劃會在明年2月交予縣議會審議，希望在明年夏天的登山季節實施。

在富士山南的靜岡縣也考慮加設入山限制，但暫未有任何公布，有官員擔心若果只在山梨縣加設限制，「彈丸登山」人士會湧到靜岡那邊上落山。