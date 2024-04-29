女人可隨街性侵男人？海島部落節日　民眾被勸兜路　遊客都要小心

雖說飽暖思淫慾、有性方面的需求本就不是件奇怪的事情，但絕對不能為滿足一己私慾而侵害到他人，否則觸法只會悔不當初。



然而太平洋島嶼中有這麼一個種族，在特定節日期間，女性族人可以「合法性侵所有男性」，甚至是到該處遊玩的觀光客、只要被盯上恐在劫難逃。這就是太平洋島嶼基里維納群島（Kiriwina）上的少數民族、卡圖馬族（Katuma）的「甘薯節」日常。

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卡圖馬族生活在基里維納群島上的古老茅草屋，關於「甘薯節」的確切日期未有明確結論，其中最為可信的時段約是每年的7月底至8月初。

在過節期間，卡族馬族的女性就會在身上塗滿椰子油、陸續加入「搬運甘薯」的傳統儀式之中，與此同時「隨機性侵男性」的習俗也跟著揭開序幕，女性會設下路障攔截男人、甚至是外來遊客，接着一擁而上輪番性侵。

不管男方是否有宗教信仰、已婚或單身，甚至是無論老少，只要在甘薯節期間，被卡圖馬族的女性逮到，就只會面臨「遠超齊人之福」的窘境。

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過去也曾有部落女性表示，這跟婚姻狀態、愛情無關，單純是獲得酋長的批准後「出於玩樂心態」而為。

因此每逢甘薯節將至，島上男人都會陸續收到警告、外出盡量避開特定路段，傳教士也會投入長時間的祈禱會。

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