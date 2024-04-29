女人可隨街性侵男人？海島部落節日 民眾被勸兜路 遊客都要小心
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
雖說飽暖思淫慾、有性方面的需求本就不是件奇怪的事情，但絕對不能為滿足一己私慾而侵害到他人，否則觸法只會悔不當初。
然而太平洋島嶼中有這麼一個種族，在特定節日期間，女性族人可以「合法性侵所有男性」，甚至是到該處遊玩的觀光客、只要被盯上恐在劫難逃。這就是太平洋島嶼基里維納群島（Kiriwina）上的少數民族、卡圖馬族（Katuma）的「甘薯節」日常。
點圖放大瀏覽基里維納島的照片：
+7
卡圖馬族生活在基里維納群島上的古老茅草屋，關於「甘薯節」的確切日期未有明確結論，其中最為可信的時段約是每年的7月底至8月初。
在過節期間，卡族馬族的女性就會在身上塗滿椰子油、陸續加入「搬運甘薯」的傳統儀式之中，與此同時「隨機性侵男性」的習俗也跟著揭開序幕，女性會設下路障攔截男人、甚至是外來遊客，接着一擁而上輪番性侵。
不管男方是否有宗教信仰、已婚或單身，甚至是無論老少，只要在甘薯節期間，被卡圖馬族的女性逮到，就只會面臨「遠超齊人之福」的窘境。
【延伸閱讀】電單車女網紅和丈夫印度自遊行「遭7男輪姦」 兩人親述地獄經歷（點圖了解更多）：
+20
過去也曾有部落女性表示，這跟婚姻狀態、愛情無關，單純是獲得酋長的批准後「出於玩樂心態」而為。
因此每逢甘薯節將至，島上男人都會陸續收到警告、外出盡量避開特定路段，傳教士也會投入長時間的祈禱會。
米酵菌酸｜非洲曾發生手工啤酒中毒案 75人喪禮賓客慘赴黃泉報答173年前恩情 愛爾蘭人助美國查克托族原住民度過疫情新冠肺炎滅族 亞馬遜部落最後一名男丁染疫亡日本深山「人偶之鄉」 300村民中僅27人 恐怖背後「心酸真相」非洲男眼淚白流！挑戰「連哭100小時」遭健力士世界紀錄拒絕認可非洲女首富「靠父幹」謀利約171億 安哥拉前總統千金資產遭凍結
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】