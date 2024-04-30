日本電車「隔空性騷擾」案例暴增　痴漢「沒碰妳就不是犯罪」

在日本電車中進行肢體碰觸等性騷擾的「癡漢」行為層出不窮，讓當地人與警方相當頭痛。日媒指出，近年甚至出現新的騷擾方式，有人在電車中緊盯其他乘客，甚至朝對方吹氣、嗅聞味道。一名女藝人近日就在電視上，透露她遭遇「隔空騷擾」的經過。



綜合《富士新聞網》與｛ABEMA NEWS》報道，日本近日年有乘客會在搭乘電車時，刻意貼近他人並嗅聞味道、或朝其他乘客的脖子與耳朵吹氣、甚至使用手機的檔案共享功能傳不雅照片給陌生人。這種採取「隔空騷擾」手法的電車癡漢近年來持續增加。

日本女星池川葵在2年前就曾被人「隔空騷擾」，她透露在新宿車站發現一名男子持續盯着她看。當她取下耳機詢問對方有甚麼事時，對方卻拋下一句「我沒有碰妳，這不是犯罪」，讓她嚇到快步離去。

隨着「隔空騷擾」案例逐漸增加，許多人也好奇這種行為是否能受到法律制裁。日本律師清水俊表示，朝其他乘客吹氣、嗅聞等行為，若被評價為「在公共場所或大眾交通工具，做出讓他人感到尷尬或不安的猥褻行動」，即可算做違反《迷惑防止條例》。若吹氣的行為被視為「行使有形力」，甚至可能觸犯暴行罪。

日本「隔空騷擾」的案例越來越多，連性感女星池川葵也曾遭遇：（按圖了解）

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