東南亞挺巴浪潮　穆斯林抵制西方企業　馬來西亞逾百間肯德基歇業

以巴衝突持續延燒數月，許多穆斯林國家掀起針對西方、親以色列企業的抵制潮。其中，馬來西亞各州逾百間肯德基（KFC）暫停營業。有政治人物呼籲政府介入，以免影響外資，最終傷害國家經濟。



以色列對加沙發動猛攻，至今已造成數萬人傷亡，引起全球穆斯林國家激憤，紛紛集體抵制西方企業。

據馬來西亞《中國報》報道，馬來西亞國內的KFC就面臨接二連三的抵制潮，2023年還有770多間分店，如今超過100間已倒閉或歇業。

擁有並經營KFC連鎖快餐店的QSR品牌（QSR Brands）透露，由於面臨嚴峻的經濟挑戰，暫時關閉旗下部份肯德基快餐店。

馬來西亞民政黨（Malaysian People's Movement Party）全國署理主席兼檳州主席胡棟強28日指出，如果政府不制定解決方案，設法讓局勢緩和，恐怕將造成兩敗俱傷的局面。

馬來西亞民政黨（Malaysian People's Movement Party）全國署理主席兼檳州主席胡棟強28日指出，如果政府不制定解決方案，恐怕造成兩敗俱傷的局面。(民政黨Facebook)

胡棟強表示，抵制行動背後，是一系列的民意與觀念衝突，涉及文化、經濟、國際關係等多個層面，惟可能造成大量員工失業、外資撤資等後果。

他呼籲民眾冷靜理性面對問題，透過協商解決分歧，政府必須以理性包容的態度解決問題，開導與勸說民眾停止抵制，不能讓情緒與偏見主導行動。