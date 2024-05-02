李顯龍卸任前重要演講：新加坡成功完全因制度優秀

5月1日，新加坡總理李顯龍最後一次以總理身份發表五一勞動集會演講。李顯龍表示，缺乏資源和腹地的新加坡之所以取得非凡成就，完全是因為制度異常優秀。他說，在挑戰和充滿機遇的未來，新加坡已為子孫後代打下堅實的基礎，新加坡必須專注於建設國家的硬道理，充分發揮優勢。他提醒，新加坡不能被成功和聲望衝昏頭腦，需要更積極地維護自身聲譽。



據《聯合早報》5月1日報道，李顯龍在演講中回顧他主政以來新加坡的發展，也展望未來的挑戰和機遇。

他說，在過去20年裏，新加坡人的生活變得更好，政府採取的轉型和提升經濟策略奏效，不僅擴充和深化同國際貿易夥伴的合作，吸引更多外資到新加坡，也鞏固了新加坡作為區域和國際樞紐的地位。

新加坡總理李顯龍2024年5月1日最後一次以總理身份前往發表五一勞動集會演講，獲在場人士歡迎（FB@Lee Hsien Loong）

李顯龍表示，新加坡必須繼續專注於國家建設，並充分發揮優勢。世界已改變，但一些硬道理不變。他重申國家建設的三個重點，即社會凝聚力、長期規劃，以及政治穩定和信任。就政治穩定和信任，他強調，如果新加坡政治分裂，將無法維持長期的規劃與努力。

李顯龍表示，新加坡缺乏天然資源、沒有腹地，700平方公里的國土面積也根本算不上什麼，在經濟和社會進步方面所取得的非凡成就，完全是因為這裏的制度異常優秀。「我們的體系未必要徹底失靈，新加坡就會陷入困境。即使我們只是變得普通、平庸，我們就已經會有大麻煩。」

他強調，新加坡有必要守護追求卓越的精神，以及保持政治穩定。「我們的制度會與時並進，但這些演變必須為新加坡的利益服務，才能為打造新加坡光明的未來，創造最有利的條件。」

李顯龍還呼籲國民要更積極加強維護國際聲譽。他說，這些年來將國內事務處理好，是新加坡建立國際聲望的基礎。新加坡建立外交聲譽的方式也包括在俄烏衝突和以哈衝突爆發時發聲、與馬來西亞和印度尼西亞這兩個近鄰加強合作解決長時間懸而未決的雙邊問題、在地緣政治日益緊張的背景下與大國保持良好關係，以及在聯合國、世界貿易組織和氣候變化大會上積極可靠地做出貢獻。

他指出，這就是一個小國廣交朋友、推進自身利益，在全球舞台上昂首挺胸的倚仗。他說：「新加坡人完全有理由為國家的國際地位和集體所取得的成就感到自豪，能自豪地說『我是新加坡人』，願我們這個小紅點永遠都能在世界上閃耀奪目。」

在擔任新加坡總理19年以後，李顯龍將於5月15日正式卸下總理職務，交棒給副總理兼財政部長黃循財。

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