勾勒「第二個任期」藍圖　特朗普：大規模驅逐非法移民

將在11月美國總統大選尋求再度入主白宮的特朗普（Donald Trump）接受《時代周刊》專訪時，勾勒出具有威權主義色彩的第二個任期，包括可能下令美軍大規模驅逐非法移民、把非法移民關進拘留營以及監控孕婦防止她們違反墮胎禁令。



這個專訪在4月30日刊登，特朗普4月初在其佛羅里達州宅邸受訪，之後也進行了電訪。

非法移民問題可能是本屆大選的決定性議題。目前越過美墨邊境非法入境者創新高，特朗普表示他「別無選擇」，只能大規模驅逐非法移民。

他說，驅逐行動主要由國民警衛隊執行，「但如果我認為情況失控，我會毫不猶豫動用軍隊」。

記者跟着指出美國法律禁止在美國領土動用軍隊對付平民，特朗普回答道：「這些不是平民。這些人在我們國家沒有合法身份。這是入侵。」

2024年4月23日，美國前總統特朗普（Donald Trump）續為刑事掩口費於紐約出庭應訊。（Reuters）

他也不排除可能設立拘留營安置非法移民，但他相信沒有這個需要，因為驅逐計劃將會取得成功。

談到另一個選舉熱門議題墮胎時，特朗普重申將交由各州自行決定是否要提控違反墮胎令者。保守派佔多數的美國最高法院2022年推翻「羅伊訴韋德案」(Roe v. Wade)裁決，這意味着女性墮胎權不再受美國憲法保護，隨後多個共和黨主政的州全面或局部實行墮胎禁令。

當記者問各州是否應監控女性懷孕情況，以確認她們沒有暗地裏違令墮胎時，特朗普回答道：「我認為它們（各州）可能會這麼做。」

特朗普不排除若敗選會發生動亂

特朗普不排除如果他11月敗選，可能發生動亂。上屆大選特朗普敗給拜登（Joe Biden），特朗普支持者當時試圖推翻選舉結果，強闖美國國會大廈，引發大規模騷亂。

特朗普說：「我認為我們將取得巨大勝利，我不認為會出現暴力……如果我們沒贏，你知道，那就要看情況了。」

他也不排除勝選後將起訴拜登的可能性。「我確信拜登將為他所有犯罪行為遭到起訴，因為他犯了許多罪。」

圖為2020年10月22日，仍為民主黨總統候選人的拜登（Joe Biden）與尋求連任的時任總統特朗普（Donald Trump）在田納西州納什維爾（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University）出席總統大選辯論環節。（Pool via Reuters）

路透社與國際巿場調查公司益普索（Ipsos）的最新民調顯示，拜登的支持率以一個百分點的微弱優勢領先特朗普。

在這個為期兩天、周二結束的民調中，受訪的登記選民40%表示會投選拜登，39%支持特朗普。拜登的領先優勢收窄了，之前在4月4日至8日進行的民調中，拜登領先特朗普四個百分點。

另有28%登記選民仍舉棋不定、傾向於第三選擇或可能根本不會去投票。

特朗普目前官司纏身，面臨多宗刑事訴訟，包括2016年大選前向一名成人片艷星支付「封口費」；涉嫌偽造商業記錄；卸任總統後違法持有機密文件；涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果。上月有民調顯示，多達六成登記選民認為這些指控是嚴重的。

拜登也並非沒有軟肋，除了81歲高齡，健康狀況引發關注之外，他在以巴戰爭中支持以色列，受到強烈批評，包括來自其所屬的民主黨內部。

本文獲《聯合早報》授權轉載

