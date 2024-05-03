東京市區公寓平均樓價首破1億日圓大關　港區4000呎單位賣2億港元

勤勤懇懇地工作，終有一天能夠住上理想的家……如果抱有這種想法，那麼東京23區內的房子可能已經高攀不起了。



平時覺得「上億日圓的房子」距離自己很遙遠，但其實東京城區內房子的平均價格已經突破1億日圓！

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除非買彩票中大獎，否則在東京23區內根本買不起新房？

不動產經濟研究所（東京新宿）發布的2023年東京都23區公寓平均價格同比大漲39.4%至1億1483萬日圓，首次突破1億日圓大關，並且大幅高於1991年泡沫經濟末期的8667萬日圓的歷史峰值。

每平方公尺單價也上升了34.1%至172.7萬日圓。

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這一方面是因為地價和建築費用不斷上漲，另一方面則是富裕階層需求旺盛，催生出東京核心區域單套價格45億日圓（約2.3億港元）的三井花園Hills（港區，私有面積376.50平方米（約4053平方呎））等一大批豪宅單位。

首都圈（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）新建公寓平均價格同比上漲28.8%至8101萬日圓，連續3年創新高。

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以被稱作「Power couple」的高收入雙薪家庭為核心的消費群組住房需求強勁，使得東京以外地區的房價也較為堅挺，神奈川上漲12.2%至6069萬日圓，千葉上漲4.0%至4786萬日圓，東京23區以外地區上漲3.7%至5427萬日圓。

首都圈整體銷售套數同比減少9.1%至2萬6886套，連續兩年低於3萬套，但其中上億日圓級別住宅同比增加1683套至4174套。

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