韓國樓市榮景不再　首爾樓價2年大降20%　年輕人仍買不起

韓國樓價從去年開始，就出現大幅下跌的態勢，尤其首爾江南區的精華地帶，25坪 （889平方呎）的戶型，跟比去年5月最高價相比，就低了10億多韓圜，大約是600萬港幣。專家分析，主要是韓國通貨膨脹壓力大，央行連續加息，也讓房地產開始出現大幅度的修正，預計也要等到全球加息減緩，房市才會慢慢回溫。



高樓林立、還有街道整齊優美，尤其韓國首爾江南區，更是精華地帶，想在這裏買樓，跟香港一樣，恐怕對年輕人來說都是天文數字。不過，根據韓國不動產院數據，2022年韓國全國樓價年減4.68%。

當地民眾雷女士表示：「今年年頭開始，甚至是去年年尾的時候開始，就是有一點降價的現象，然後現在韓國的不動產專家就在預測說，下半年會更加降價。」韓國國土交通部的交易資料顯示，今年一月江南區25坪的戶型，以28億4千萬韓圜的價格成交，比去年5月最高價39億韓圜，低了10億多韓圜。

雷女士又稱：「我只知道就是利息一直都還算是滿高的，所以很多人就算樓價掉了，也不一定買得起。雖然有很多需求，但是那個利息還是滿高的，所以可能一般人沒有辦法承受。高利息的話，可能就是樓價再降，而且他們說的降，幅度是很大，但是韓國本來的樓價其實就已經很高了，所以它就算降了，就是比歷年來說還多，對平凡人來說還是很貴，還是買不起。」

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在將近一年的樓價下跌之下，遇上通貨膨脹，韓國年輕人壓力只會愈來愈大，尤其從2021年以來，為了抑制通貨膨脹，韓國中央銀行連續10次加息，將基準利率由0.5%上調到3.5%，加劇房貸利率上漲，房貸利率更是高達7%到8%，引發樓價開始崩盤，首爾樓價更是暴跌20%。

地產經紀業者首席副總裁周鶴鳴便說：「在一個短時間快速加息的情況之下，韓國的房地產就大幅來做了一個修正。」

台灣中央大學經濟系教授吳大任亦指：「累積到現在，韓國加息的幅度已經到12碼就是3%，不同的銀行房貸利率當然不一樣，他們現在普遍的房貸利率都超過8%，所以我們從這個數據大概就可以想像出來，對他們的房地產的影響，跟台灣的情況當然是很不一樣。」

2020年到2021年，首爾漲幅超越50%，每坪價格幾乎僅次於香港，主要是來自於連續加息，不過對比台灣，儘管在央行宣布第五波的選擇性信用管制措施，不過樓價跌幅卻不明顯。周鶴鳴解釋：「民眾基本的需求還是存在，那麼政府縱然在6月15號有一個選擇性的信用貸款，7月1號準備全面來實施這個平均地權條例的，一個打房的一個政策，但是結果會怎麼樣，還有待我們後面繼續來觀察。」

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台灣加息力道相比之下比較溫和，而在選擇性信用管制、平均地權條例，對房市的影響主要還是在成交量萎縮，加上台灣經濟仍然保持平穩，專家坦言，樓價要下降不容易。中央吳大任指：「台灣累積到現在大概是升了三碼0.75%，所以1%都還不到，所以相對的對房地產的影響，就會很不一樣。從去年開始，韓國就有嚴重的出口問題，就是出口有比較嚴重的衰退，但是因為全球的通貨膨脹，所以進口的物價也是大幅度的上升，所以進口增加的幅度非常的大，但是出口又呈現衰退，所以就開始產生所謂的貿易逆差，這個在過去韓國經濟發展過程裡面是很少出現的現象。」

全球經濟正面臨衰退期，韓國又因為加息，出口呈現貿易逆差，又加上少子化的衝擊，樓價崩跌的態勢，恐怕還得持續一段時間。

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