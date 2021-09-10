外國人馬來西亞買樓門檻提高　業界：政府不再歡迎外籍人士到大馬

馬來西亞旅遊與房地產評論員對內政部調高第二家園計劃（MM2H）的門檻持不同看法，但皆希望當局可以在逗留期及存款限額方面根據參與者的需求作出調整，否則將導致申請者因無法達標而打退堂鼓。大馬私營估價師、物業管理員、地產代理及物業顧問協會（PEPS）早前發表聲明更估計，大馬第二家園計劃新政策將帶來至少37億令吉的損失；對此，產業評論員潘榮德則認為，這項新政策帶來的損失無法估計。



他說，這項大幅度提高門檻的新政策帶來的損失不只是盤面上的金錢，而是馬來西亞這麼多年在國際上塑造的歡迎外資的形像已毀滅，就是過去政府及人民用親民與開明的態度來歡迎外籍人士到馬來西亞已不復返。他對馬來西亞《東方日報》指出，政府大幅度調整MM2H的門檻，而續約者也需要按照新條例提出申請，已讓很多人不再嚮往這片樂土，這些是無法用金錢來衡量的，而且牽扯的上下游領域太廣，當中也包括了國家的誠信。為此，他形容，這項大幅度調整的MM2H簽證「輸人又輸陣」，馬來西亞是最大的輸家。

此外，馬中旅遊文化促進商會總會長拿督伍安琪在接受《東方日報》訪問時則指出，這次調高門檻有有利也有弊，因有些申請者在拿了簽證之後，並沒有在大馬居住，因此當局定下居住90天的限制，但當局也需要考量，大部分申請者是否能夠做得到，否則就應該作出適當的調整。她也指出，由於MM2H簽證持有者只能經商，不能在馬打工，因此調高境外的月入也會合理的事，但必須衡量漲幅對申請者的影響。

內政部早前列出10個新條件以在10月重啟第二家園計劃（MM2H），在新政策下，個人岸外收入從原先的每月1萬令吉（約18,774港元）調高至4萬令吉（約75,099港元），存款從原來的15萬令至30萬（約281,624港元至約563,249港元）增加至100萬令吉（約1,877,496港元），流動資產也從35萬至50萬令吉（約657,123港元至約938,748港元）增加至150萬令吉（約2,816,245港元）。另外申請者必須在一年內居留在大馬90天，而原先批給成功申請者10年的長期簽證，也縮短至5年。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：第二家園計劃提高門檻 房地產評論員：調整幅度應調至更合理】