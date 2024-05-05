習近平乘專機抵巴黎　稱冀增進中法政治互信　法國總理親自接機

中國國家主席習近平5月5日所乘專機抵達法國巴黎奧利機場，展開國事訪問行程，法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）親自到場接機。根據習近平發表的書面講話，他指希望通過這次訪問鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識。



據央視新聞報道，奧利機場以高規格儀式迎接貴賓，法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）也有到達現場。

根據現場影片顯示，停機坪上設有長長的紅地氈，儀仗隊也在現場列隊。

今年是中法建交60周年。央視新聞發布習近平的書面講話，他指應馬克龍總統邀請，很高興開啟對法國的第三次國事訪問。「2014年、2019年，我曾兩次在春天到訪法國，同法國人民一道慶祝中法建交50周年和55周年。值此中法建交60周年之際，我再次踏上美麗的法蘭西土地，倍感親切。借此機會，我謹代表中國政府和中國人民，向法國政府和法國人民致以誠摯問候和良好祝願。」

他指作為東西方文明的重要代表，中國和法國長期以來相互欣賞、相互吸引。法國啟蒙思想家很早就開始研究中華文化，中國人民也對伏爾泰、狄德羅、雨果、巴爾扎克等法國文化巨擘耳熟能詳，60年前，中法兩國突破冷戰藩籬，建立大使級外交關係，60年來，中法關系始終走在中國同西方國家關系前列，為國際社會樹立了不同社會制度國家之間和平共處、合作共贏的典範。

他指近年來，中法關系保持高水平發展，航空、航天、核能、農食、綠色等領域合作不斷取得新成果。兩國在應對氣候變化、保護生物多樣性、完善全球治理等方面密切協調和配合，中法文化旅遊年各項活動正在全面展開，中法關係發展不僅給兩國人民帶來了福祉，也為動盪不安的世界注入了穩定性和正能量。

習近平稱訪問期間將同馬克龍就新形勢下中法、中歐關係發展，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見，「我希望通過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識、深化各領域交流合作，用歷史的火炬照亮前行的路，創造中法關係更加美好未來，為世界和平、穩定、發展作出新的貢獻。」

+ 6

應法蘭西共和國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）、匈牙利總統舒尤克（Tamás Sulyok）和總理歐爾班（Viktor Orban）邀請，習近平5月5日至10日對上述三國進行國事訪問。

央視5月5日引述ToSun記者團看到，巴黎的一些街道，已懸掛起中國和法國國旗。