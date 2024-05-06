美國淫魔富商「暗黑名冊」點名400人　拍賣價或達100萬美元

已故美國「淫魔富商」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前涉與未成年少女發生性行為及誘騙未成年少女賣淫，為政商名流好友提供「服務」，他用來記錄聯絡人資訊的「暗黑名冊」內載有多達400人的資料，名冊會在一場私人拍派會上出售，預期價格或高達100萬美元（約港幣780萬元）。



《太陽報》5月4日報道，上世紀90年代中期，一位名叫昂達科（Denise Ondayko）的音樂家在紐約市第五大道路邊撿到這本「暗黑名冊」，之後就放在住家的儲藏室，直到2020年才意識到名冊可能與愛潑斯坦有關。

「暗黑名冊」之後被送到馬里蘭州「亞歷山大歷史拍賣行」（Alexander Historical Auctions），經法醫與文件專家檢驗證實屬於愛潑斯坦，具體判斷依據包括使用於1995年至2000年、難以仿造的影印與裝訂方式等，估計是次拍賣落槌價將高達100萬美元（約港幣780萬元），競標者身份將被完全保密，買家也能獲得驗證文件。

英國皇室：圖為英國安德魯王子（Prince Andrew）2023年12月25日參與皇室聖誕節儀式。（Reuters）

愛潑斯坦一共有2本「暗黑名冊」，第一本早在2004年就被聯邦調查局（FBI）查獲，並且成為法庭證據，內容也是朋友們的聯繫方式，包括英國安德魯王子（Prince Andrew）、美國前總統特朗普（Donald Trump）、美國前總統甘迺迪的兒子小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）等。

這次拍賣的第二本「暗黑名冊」記錄年代比較早，被指點名400人，其中多達221人在先前案件中不曾被揭露。儘管一些調查表明，即使姓名出現在「暗黑名冊」裡，也不代表與愛潑斯坦的罪行有關，但這宗性醜聞依然讓菁英人人自危。