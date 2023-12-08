在日本大阪遭男子當街擄走 中國少女離奇死亡 遺體驗出兩種物質
撰文：TVBS新聞網
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日本大阪11月上旬發生一起16歲高中女生詭死事件。
一名58歲男性嫌犯駕駛汽車，在路邊綁架了一名16歲中國籍高一女學生，並將她帶回自家，然而隔日女學生就疑似因急性藥物中毒，在嫌犯家中身亡。
根據屍檢，死者體內驗出致命劑量的止咳藥物。縣警署正在調查，懷疑她死於急性藥物中毒。
警方7日依綁架未成年少女指控將58歲的男嫌逮捕，不過他至今堅決否認犯行。
事發前2人曾透過網路社群往來 男子自行投案但否認指控（點圖放大看案情細節）：
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根據日本NHK電視台、《產經新聞》報導，警方逮捕了58歲的嫌犯橘孝憲，他涉嫌於11月11日在大阪府大阪市中央區路邊綁架就讀高中一年級的16歲未成年少女，隨後開車返回他位於大阪茨木市的家。
然而綁架案翌日，相關接獲電話通報，對方自稱是橘孝憲，並稱「我的一位熟人失去意識，沒有呼吸了」。
當消防人員趕到現場時，女高中生呈現躺在床上、心肺停止的狀態，經確認她已身亡，而本該在場的橘孝憲則不知去向。
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但本月7日傍晚，他到茨木警察署投案，並被依綁架未成年指控逮捕。
警方檢查了女高中生的智慧型手機，發現她與橘孝憲自今年10月起就有透過網路社群往來的紀錄。
她的體內被驗出有足以致死的止咳藥物成分，此外也有驗出興奮劑藥物，但興奮劑的劑量並未達到致死量。
此外，女高中生11月10日曾被監視器拍到在大阪市的某間藥局購買了4盒藥物，目前警方仍在嘗試釐清案情細節。
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