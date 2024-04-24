日本男女焦屍十字交疊　日媒：男生前富甲一街　來自中國入籍日本

日本栃木縣那須町深山4月16日有兩具燒焦的屍體被發現，死者是55歲公司老闆寶島龍太郎和一名據信是其妻的女子。一名在埼玉縣一建築公司工作的25歲男子平山綾拳因涉嫌毀壞屍體被捕。日媒20日稱，男死者來自中國，已入籍日本。



日本放送協會（NHK）24日稱警方在被捕疑犯持有的一輛車的車尾箱和後座發現寶島妻子包括駕駛執照內的物品，證實她的身份。

警視廳懷疑寶島和妻子受襲後被放到車上，再被運到案發現場棄屍。

平山綾拳17日自首，稱是應「大佬」要求準備兇器及借出汽車。案發前一天，即15日晚上9點30分左右，他和另外兩人在東京的一間便利商店的停車場會面。

那兩人駕駛他的汽車，在晚上11時30分左右離開便利商店，之後在東京一處接載寶島夫妻。

警視廳認為平山並非「幕後黑手」，目前正在確認在便利商店上車的兩人的身份，詳細調查他們的行蹤。

死狀恐怖 疑曾受虐

案發在16日，一名路人當天上午6時50分左右開車經過現場時，發現河床上起火。另一名男子則在早上8時10分左右向附近派出所報案。警員趕抵現場後，發現兩具遺體。

驗屍結果顯示，兩人死因都是頸部受壓窒息，女屍有頭骨骨折。兩具屍體手腳都被人用膠紙綁着，頭也被袋子和膠紙包裹着。兩人的遺體下半身有交疊，看來像是一個十字。調查人員也在附近發現疑似用於裝載汽油的攜帶罐物體。

發現遺體地點位於那須町中心東南約10公里山中，住在附近的老婦說，該處是個「除了當地居民之外，平時只有少數人出入的地方」。

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經商眼光獨到 與行家不和

寶島龍太郎是サンエイ商事的行政總裁，戶籍在東京都台東區，登記住址為位於東京都千代田區的住宅大樓，該處距離棄屍地點約140公里。

他生前在東京黃金地段上野、御徒町一帶經營14間店，包燒肉店、居酒屋等餐廳等，此外還「撈過界」投資地產及進口等。有人將那裏戲稱為「寶島路」。

寶島的朋友接受日媒訪問時說，他趁新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情期間開了一間又一間新餐廳，現在於貴租地段持有10間以上的店舖。

日媒《FLASH》週刊20日引述一名在上野站附近從事餐飲業的男子說，死者生前是上野地區的名人。他的員工在招徠客人方面非常進取，會在消費者準備進入競爭對手的店是大叫「燒肉！」吸引他們，然後將客人拉走。

他說，3年前不知是寶島的妻子或員工鬧事，聽說有人動手打了對方，鬧上法庭。事發6個月後，競爭對手的商店門外有一個像是保鏢的男子站着。

寶島的朋友也說，寶島生前因包括開設新餐廳的事曾與人發生糾紛。

日本櫪木縣那須町深山2024年4月16日發現兩具被燒焦遺體，死者是公司老闆寶島龍太郎（55歲）和一名據信是其妻的女子。在埼玉縣一家建築公司工作的25歲男子平山綾拳因涉嫌毀壞屍體而被捕。日本20日稱，男死者來自中國，已入籍日本。（網絡圖片）

日媒：男死者來自中國 入籍日本

有關他是韓國人或中國人的討論，在案發後開始在網絡上出現。有日本網民在網上討論，指寶島這個姓相當罕見，還有就是他的公司從事進口中國和韓國商品的業務。

日媒《FLASH》週刊20日指他是來自中國、入籍日本人士。

《FLASH》稱從作案手法看來，有可能是亞洲犯罪組織所為，指它們經常使用索帶和膠紙。另外，日本人殺人並不常煤油焚燒屍體，警方正在調查疑犯是否有參與那些組織。

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