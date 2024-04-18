日本深山發現男女焦屍「詭異交疊」 20歲男自首 警疑多人涉案
撰文：聯合新聞網
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日本媒體17日引述調查人員報道，櫪木縣那須町深山前一天發現兩具被燒焦遺體。
其中一人是住址與職業均不詳的55歲男性寶島龍太郎，另外一具尚未查出身分的遺體則據信屬於成年女性。
死因經查為勒頸窒息，已有一名20多歲男子出面自首。他稱自己可能參與那事件，警方主動對他進行了盤問，證實有關說法。警方相信多人涉案。
《朝日新聞》與《每日新聞》報道，櫪木縣警搜查一課與那須鹽原警署說法，一名路人16日上午6時50分左右開車經過現場時，發現河床上起火。
另一名男子則在早上8時10分左右向鄰近派出所報案，員警趕到現場後，發現兩具遺體。
根據調查人員說法，兩具遺體均遭焚燒，頭上都套着袋子，臉上纏着膠帶，雙手也都被綁住，周圍有燒焦痕迹，並在附近發現疑似裝有汽油的攜帶罐狀物體。
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報導指出，55歲男性死者名叫寶島龍太郎，據信是住在東京的商人，戶籍在東京都台東區，登記住址為位於東京都千代田區的高塔式住宅大樓，住處距離發現遺體地點約140公里。
此外，發現遺體地點位於那須町中心東南約10公里山中，住在附近的老婦人說，該處是個「除了當地居民之外，平時只有少數人出入的地方」。
櫪木縣警計畫進行司法解剖以確認死因，同時調查寶島龍太郎的交友關係，以及是否與他人存在任何糾紛。
根據最新消息，兩人死因都是因勒頸窒息，據報一名20多歲男子已向警視廳上野警察署自首，自稱「可能參與了那須的事件」，警方已經著手展開調查 。
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