極端氣候肆虐　全球去年葡萄酒產量錄得逾60年最大跌幅

由於受到極端氣候變化影響，去年世界葡萄酒產量下降10%，為60多年來最大降幅。



國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）日前說，「極端環境條件」是導致葡萄酒產量大減的主要原因。這個組織涵蓋近50個葡萄酒生產國。

OIV總幹事巴克（John Barker）說：「乾旱、極端高溫、火災，以及暴雨引發洪災和遍及南北半球主要葡萄酒產區的真菌疾病」都造成了葡萄酒產量大減。

OIV估計，去年全球葡萄酒產量為2.37億百升（hectolitres或mhl），比2022年的產量下降了10%，也是1961年以來的最低產量。100升相當於133個標準葡萄酒瓶量。

澳洲和意大利的損失最大，產量分別跌了26%和23%。西班牙產量減少逾五分之一。智利和南非則少了超過10%。

巴克直言，儘管氣候問題不是造成葡萄酒產量急劇下降的唯一原因，但氣候變化無疑是該行業面臨的最重大挑戰。

數據還顯示，去年全球葡萄酒消費量降至1996年以來的最低水平。部分原因是通貨膨脹導致價格上漲，以及中國經濟放緩導致葡萄酒消費量猛跌四分之一。

OIV進一步解釋，地緣政治緊張局勢，特別是俄烏戰爭，以及隨後發生的能源危機，加上全球供應鏈受到干擾，導致生產和分銷成本上漲，進而導致葡萄酒價格大幅上漲，抑制了整體需求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

