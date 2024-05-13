遊日本打卡富士山新景點「夢之橋」亂象叢生　街坊清晨被吵醒嬲爆

外國人遊日引發的「打卡之亂」有續集。日本山梨縣LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）與富士河口湖町公所前店（ローソン 富士河口湖町役場前店）都因人流太多祭出措施之後，有觀光客指靜岡縣富士市「夢之橋」也能拍到富士山，於是它又成為「打卡客」必到之處。



名為「富士山夢之大橋」的景點，位在富士山南側的靜岡縣富士市的國道139號。

大橋旁有一座行人天橋，人們可走到橋的頂端，後方便是壯麗的富士山。很多人都會在樓梯頂端拍下以富士山作為背景照片。天橋下方常出現長長的人龍。

遊客打卡的美照在網上廣傳後，天橋成為旅遊熱點。有韓國遊客表示，這裏絕對是拍照必去地方之一；有法國遊客說，在社交媒體看到很多美麗的照片，因此也想來一探究竟。

跟之前2間「網紅便利店」一樣，大量遊客湧至製造不少亂象，有人為拍照直接走進大橋的馬路上，或是直接在馬路的分隔島取景。警察須在附近不斷驅趕他們。

「夢之橋」附近並非景點，停車場較少，大批人來到導致違例泊車問題惡化。有外來汽車甚至泊到民居內。有街坊只好自掏腰包購買三角錐，阻止遊客胡亂泊車。

當地民眾也抱怨，約在清晨5、6時便有遊客到大橋拍照，由於橋上跟地面距離較遠，他們溝通如何拍照時常會高聲說話，導致他們一大清早就被吵醒。

大量遊客聚集也導致附近垃圾暴增，這也令街坊相當頭痛。

民眾認為現在夢之大橋的情況跟山梨縣的LAWSON便利店一樣嚴重，呼籲當局好好思考如何處理。

此前有酒店在社交媒體X發文，呼籲遊客在LAWSON河口湖站前店拍照時注意個人行為：

富士河口湖町公所前店也出現類似的問題。日刊體育（日刊スポーツ）網站5月5日稱，LAWSON將派遣總部員工到兩個便利店維持秩序。

公司稱為防止意外發生，在與警方和政府協商後，將考慮從從保安公司聘用專屬的保安員。

LAWSON在4日還宣布，將安裝以多地語言印製的標誌，警告人們注意禮儀，包括警告人們在停車場和道路上拍照危險，以及禁止過馬路以及亂丟垃圾。

▼有網民指士河口湖町公所前店，也因為大批外國遊客湧至產生問題：

▼有網民指士河口湖町公所前店內外都擠滿外國遊客。店內收銀台只有兩部，完全超負荷，排了很長的隊：

有網民說店內部是一個無法無天的區域。 有人坐在走廊上進行視像通話。廁所裏面更是一片狼藉。

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